Українка Черкасова виграла "бронзу" на Олімпіаді в Токіо

Українська борчиня Алла Черкасова виграла "бронзу" на Олімпіаді в Токіо.

Про це повідомляє офіційний сайт Олімпіади в Токіо.

У поєдинку за "бронзу" у ваговій категорії до 68 кг українка боролася з представницею Японії Сарою Дошо. У підсумку українка зуміла покласти суперницю на лопатки і здобула впевнену перемогу.

Нагадаємо, у півфіналі олімпійського турніру Черкасова програла чемпіонці світу Тамірі Менса-Сток (10:4). У чвертьфіналі Алла розгромила німкеню Анну Шель з рахунком 6:0, а в 1/8 українка впевнено пройшла полячку Агнешку Вещек (11:0).

"Телеграф" нагадує, що 11-й ігровий день Олімпіади подарував українським вболівальникам позитивні емоції саме в боротьбі. Відразу два борця греко-римського стилю Жан Беленюк і Парвіз Насім пробилися до олімпійського фіналу, що відбудеться 4 серпня. Крім того, Ірина Коляденко, незважаючи на поразку в півфіналі від Айсулуу Тинибековой з Киргизстану, завтра, 4 серпня, проведе сутичку за "бронзу".

Нагадаємо, на даний момент на рахунку олімпійської збірної України вже 7 медалей в Токіо. Раніше "Бронзи" здобули дзюдоїстка Дар'я Білодід, фехтувальник Ігор Рейзлін, стрілки Олена Костевич і Олег Омельчук в міксті, тенісистка Еліна Світоліна і плавець Михайло Романчук, який став третім на дистанції 800 метрів вільним стилем. Крім того, на рахунку Михайла і "срібло" на дистанції 1500 м в / с.