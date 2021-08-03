Скачать
Вівторок, 03.08.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
Нардеп Беленюк гарантировал себе медаль на Олимпиаде в Токио
Нардеп Беленюк гарантировал себе медаль на Олимпиаде в Токио
Украинка Черкасова выиграла "бронзу" на Олимпиаде в Токио
Украинка Черкасова выиграла "бронзу" на Олимпиаде в Токио
Украинец Насибов гарантировал медаль на Олимпиаде в Токио
Украинец Насибов гарантировал медаль на Олимпиаде в Токио
Спортивная гимнастика на Олимпиаде: кто выиграл медали в 11-й день Игр
Спортивная гимнастика на Олимпиаде: кто выиграл медали в 11-й день Игр

Українка Черкасова виграла "бронзу" на Олімпіаді в Токіо

Українка Черкасова виграла "бронзу" на Олімпіаді в Токіо
Оновлено 15:35 Сьогодні Телеграф Фото: НОК України

Українська борчиня Алла Черкасова виграла "бронзу" на Олімпіаді в Токіо.

Про це повідомляє офіційний сайт Олімпіади в Токіо.

Олімпіада-2020: медальний залік Ігор в Токіо

У поєдинку за "бронзу" у ваговій категорії до 68 кг українка боролася з представницею Японії Сарою Дошо. У підсумку українка зуміла покласти суперницю на лопатки і здобула впевнену перемогу.

Нагадаємо, у півфіналі олімпійського турніру Черкасова програла чемпіонці світу Тамірі Менса-Сток (10:4). У чвертьфіналі Алла розгромила німкеню Анну Шель з рахунком 6:0, а в 1/8 українка впевнено пройшла полячку Агнешку Вещек (11:0).

"Телеграф" нагадує, що 11-й ігровий день Олімпіади подарував українським вболівальникам позитивні емоції саме в боротьбі. Відразу два борця греко-римського стилю Жан Беленюк і Парвіз Насім пробилися до олімпійського фіналу, що відбудеться 4 серпня. Крім того, Ірина Коляденко, незважаючи на поразку в півфіналі від Айсулуу Тинибековой з Киргизстану, завтра, 4 серпня, проведе сутичку за "бронзу".

Нагадаємо, на даний момент на рахунку олімпійської збірної України вже 7 медалей в Токіо. Раніше "Бронзи" здобули дзюдоїстка Дар'я Білодід, фехтувальник Ігор Рейзлін, стрілки Олена Костевич і Олег Омельчук в міксті, тенісистка Еліна Світоліна і плавець Михайло Романчук, який став третім на дистанції 800 метрів вільним стилем. Крім того, на рахунку Михайла і "срібло" на дистанції 1500 м в / с.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Михайло Корнілов
Автор: Михайло Корнілов Редактор рубрики "Спорт"
Перегляди: 48

Все по темі:

Олимпиада, Боротьба, Алла Черкасова, Олімпійські ігри.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Скандал навколо спроби КДБ Білорусі вивезти спортсменку Тимановську з Японії: як відреагували західні ЗМІ
02 Українка Черкасова виграла "бронзу" на Олімпіаді в Токіо
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся