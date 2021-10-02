Депутатки від "Слуги народу" проміняли Зеленського на келих вина (відео)

На питання журналіста нардепи відповідати не стали.

У Трускавці (Львівська область) проходить з’їзд фракції "Слуга народу", під час якого нардепам презентували напрацьовані програми в ряді галузей. Але поки більша частина "слуг" разом з президентом Володимиром Зеленським були зайняті обговоренням важливих для України речей, двоє членкинь політсили проводили час в барі за келихом вина.

Про це повідомила кореспондент "Телеграфа", яка змогла зняти "посиденьки" нардепів Маргарити Шол і Тетяни Грищенко.

На питання чому вони знаходяться не в залі з президентом та іншими народними обранцями, парламентарії відповідати не стали, а просто покинули бар.

Варто зазначити, що під час виїзного засідання партії були представлені презентації напрацьованих програм по ряду сфер, включаючи військову безпеку, енергетичну незалежність і верховенство права. На заході присутній і президент. За даними каналу "Дім", він активно бере участь в обговоренні.

Як повідомлялося раніше, з’їзд фракції "Слуга народу" проходить в готелі Rixos Prykarpattya.

Під час засідання крім іншого було піднято питання відсторонення Дмитра Разумкова від виконання обов’язків голови Верховної Ради. Нардеп Олексій Устенко розповів "Телеграфу", що 150 підписів для цього вже набрали.