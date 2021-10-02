Депутатши от "Слуги народа" променяли Зеленского на бокал вина (видео)

На вопросы журналиста нардепы отвечать не стали.

В Трускавце (Львовская область) проходит съезд фракции "Слуга народа", во время которого нардепам презентовали наработанные программы в ряде отраслей. Но пока большая часть "слуг" вместе с президентом Владимиром Зеленским были заняты обсуждением важных для Украины вещей, двое членов политсилы проводили время в баре за бокалом вина.

Об этом сообщила корреспондент "Телеграфа", которая смогла заснять "посиделки" нардепов Маргариты Шол и Татьяны Грищенко.

На вопрос почему они находятся не в зале с президентом и другими народными избранниками, парламентарии отвечать не стали, а просто покинули бар.

Стоит отметить, что во время выездного заседания партии были представлены презентации наработанных программ по ряду сфер, включая военную безопасность, энергетическую независимость и верховенство права. На мероприятии присутствует и президент. По данным канала "Дом", он активно принимает участие в обсуждении.

Как сообщалось ранее, съезд фракции "Слуга народа" проходит в отеле Rixos Prykarpattya.

Во время заседания помимо прочего был поднят вопроса отстранения Дмитрия Разумкова от выполнения обязанностей председателя Верховной Рады. Нардеп Алексей Устенко рассказал "Телеграфу", что 150 подписей для этого уже набрали.