Инвестняня и турбо жим-жим: "Слуги народа" вручили премии сами себе

Некоторым народным избранникам вместо наград вручали тыкву

В городе Трускавец Львовской области депутаты франкции "Слуга народа" в течение двух дней в гостинице Rixos Prykarpattya представили наработанные программы в ряде отраслей, а в завершение мероприятия вручили самим себе награды в рамках премии "Слугам по заслугам". Не обошлось без тыкв.

Об этом с места события сообщает корреспондент "Телеграфа".

Сначала народным избранникам фракции "Слуга народа" вручали более серьезные награды. В частности, отметили нардепов, которые больше всего ходили в Раду, больше всего там говорили, нажимали красную кнопку и занимались другими не менее интересными вещами.

Награды распределили следующим образом:

"Ответственность года" — награду получил Игорь Копытин, который не пропустил ни одного заседания парламента.

"Шаолинь года" — вручили Николаю Сольскому, который как нардеп больше всего времени провел за трибуной парламента;

"Настойчивость года" получила Галина Третьякова, которая несмотря на критику, до последнего отстаивала свои позиции;

"Евроинтегратор года" — Мария Мезенцева.

"Децентрализатор года" — Виталий Безгин.

"Красная кнопка года" — Людмила Буймистер, которая отличилась наибольшим количеством нажатий красной кнопки во время голосования за законопроекты "Слуги народа".

"Отец года" — Павел Сушко, как депутат, который заботится о детях с особыми потребностями.

"Инвест-няня года" — председатель ВСК по защите инвесторов Галина Янченко.

В номинации "Пчелы против меда" победила Анастасия Радина за наиболее "болезненные" для депутатов законы.

В номинации "Количество и качество" — Даниил Гетманцев как председатель комитета, который провел наибольшее количество реформ.

Следующая шестерка народных депутатов получила шуточные награды, за которые им выносили тыкву (тыкву дают девушки сватам, когда отказываются выходить замуж за парня).

Первым тыкву получил Олимпийский чемпион Жан Беленюк. Так, за сон на заседании ВР "в рамках подготовки к победе на Олимпийских играх" он стал победителем в номинации "Чем бы депутат ни тешился".

Не забыли отметить тыквой и Михаила Радуцкого. За известную переписки в мессенджере нардеп победил в номинации "Немного по-мобильному".

Давид Арахамия и Александр Корниенко стали лучшими в номинации "Цитаты великих людей" за разговор с включенными микрофонами, во время которого обсуждали свою коллегу и назвали ее «корабельной сосной».

Также тыквой наградили:

Галину Третьякову — в номинации 18+ за переписку про матрас;

Роксолану Пидласу — в номинации Что это было за законопроект про полупроводники;

Николая Тищенко — в номинации Турбо жим-жим.

Стоит отметить, что народных депутатов от "Слуги народа" награждали уже после того, как они вместе с президентом Владимиром Зеленским собрали 150 подписей для того, чтобы начать процедуру отзыва спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Добавим, что в гостинице "Rixos-Prykarpattya" в Трускавце "слуги" провели два дня в непринужденной обстановке — под бокал алкоголя охотно общались и проводили время с журналистами и другими гостями. Кроме того, устроили турнир по большому теннису и играли в футбол.

Кроме развлечений, как сообщал "Телеграф", народные избранники также работали. В частности, были представлены презентации наработанных программ по ряду сфер, включая военную безопасность, энергетическую независимость и верховенство права.