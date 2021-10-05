Хто зі "Слуги народу" не підтримав відсторонення Разумкова: повний список

Деякі нардепи зі "Слуги народу" і до цього заявляли, що не голосуватимуть проти Разумкова

Під час засідання Верховної Ради у вівторок, 5 жовтня, від посадових обовʼязків на два дні відсторонили спікера Дмитра Разумкова. "За" проголосували 240 народних обранців, з яких 211 представників фракції "Слуга народу". "Проти" голосували лише 5 представників монобільшості.

Про це свідчать дані поіменного голосування, опубліковані на сайті Верховної Ради.

Так, у числі "сміливців", які не підтримали відсторонення Разумкова, опинилися 5 депутатів зі "Слуги народу":

Буймістер Л.А.

Дмитрук А.Г.

Козак В.В.

Мокан В.І.

Яковлєва Н.І.

Варто зазначити, що підписи за відставку спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова почали збирати під час дводенного зʼїзду фракції "Слуга народу" у Трускавці. Там категорично проти цього виступали 5-6 нардепів, у числі яких Василь Мокан, Дмитро Наталуха, Неллі Яковлєва, Сергій Бабак. Двоє з них — Яковлєва і Мокан — своєї позиції не змінили і у стінах Верховної Ради. Наталуха і Бабак на засіданні у вівторок, 5 вересня, були відсутніми.

При цьому співрозмовник "Телеграфа" серед депутатів розповів, що Неллі Яковлєва під час обговорення відставки Разумкова заявила, що вона працювала з ним 11 років і дуже йому довіряє, а Василь Мокан зазначив, що Разумкова необхідно було покликати на зустріч.

Раніше повідомлялося, що за відставку спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова можуть проголосувати вже сьогодні. Серед причин такої швидкої відставки вказують на гальмування ним реформ та роботу "не за поняттями".