Разумкова можуть відправити у відставку вже сьогодні — джерело

Спікера парламенту відсторонили від ведення засідань на два дні

Главу Верховної Ради України Дмитра Разумкова можуть відправити у відставку вже сьогодні або в четвер, повідомили джерела «Телеграфа» у фракції «Слуга Народу».

Сьогодні Дмитра Разумкова відсторонили від ведення засідання парламенту на два дні. "За" віддали голоси 240 депутатів від фракції "Слуга Народу" та депутатських груп "За майбутнє" і "Довіра".

Причина, як пояснив глава партії «Слуга Народу» Олександр Корнієнко в тому, що спікер грубо порушив регламент. Йдеться про вчорашнє засідання погоджувальної ради парламенту, на якому Разумков не поставив на голосування запропонований «Слугою народу» порядок денний Ради, після чого зі скандалом засідання покинули деякі голови комітетів.

Співрозмовники «Телеграфа» у фракції говорять, що такий поспіх обумовлений тим, що спікера хочуть відсторонити з посади вже сьогодні або в четвер.

«Ми можемо це зробити й не дотримуючись регламенту, в ньому немає нічого сакрального. Разумков гальмує наші реформи. Ця дискусія ведеться ще з часів Андрія Богдана в ОП, ще тоді Разумков хотів йти згідно з регламентом, що зараз стало сильно гальмувати законодавчий процес. Це чисто поняттєва історія, і він пішов не за поняттями», — коментує джерело« Телеграфа».

Раніше «Телеграф» писав, що збором голосів за відставку фракція "Слуга народу" займалася в Трускавці.