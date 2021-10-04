"Подарунок" від "слуг" на день народження: Разумков розповів про можливості своєї відставки напередодні свята

Відкликати спікера Верховної Ради за один день не вдасться

Під час зʼїзду у Трускавці "Слуги народу" всерйоз взялися за збір підписів для розгляду відставки спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова та зібрали їх необхідну кількість. Попри той факт, що монобільшість прагне усунути Разумкова якнайшвидше, сам спікер заявив, що все буде проходити виключно за регламентом Верховної Ради.

Відповідна заява прозвучала під час погоджувальної ради у понеділок, 4 жовтня.

За словами Разумкова, його відставки у вівторок-середу чекати не варто, адже регламент цього не дозволяє зробити так швидко, а він нікому не дозволить його порушувати. При цьому посадовець зазначив, що він зі свого боку також зробив все за правилами, зокрема, вчасно видав підписні листи. До слова, їх голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія привіз з собою у Трускавець.

Крім того, Разумков повідомив, що хотів зустрітися з фракцією "Слуга народу", однак отримав листа з відмовою, у якому зазначено, що сенсу у цій зустрічі немає.

Цілком ймовірно, як повідомляють джерела, що голосування за відставку Дмитра Разумкова може відбутися вже у четвер, 7 жовтня, на позачерговому засіданні буквально за день до Дня народження спікера Верховної Ради. У пʼятницю, 8 жовтня, Разумков святкуватиме своє 38-річчя.

За цей час "Слуги", згідно регламенту, мають встигнути провести пленарне засідання та ухвалити там рішення про відставку Разумкова. Однак за два дні до пленарного засідання, Разумков має написати письмовий звіт про свою роботу за рік і подати його разом з висновками Рахункової палати. А вже потім на поіменному голосуванні у Верховній Раді спікера парламенту зможуть усунути.

Варто зазначити, що за останній рік Разумков суттєво віддалився від частини "Слуг народу" та президента України Володимира Зеленського. Більше того, між раніше дружніми Зеленським і Разумковим останнім часом спостерігається запеклий конфлікт. А заяви глави держави у Трускавці щодо спікера Ради підкреслюють це ще більше. Зокрема, Зеленський назвав найбільшою помилкою Разумкова той факт, що він виніс їх "внутрішній конфлікт" в публічну площину.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, "Слуги народу" під час зʼїзду у Трускавці, який відбувся 1-2 жовтня, зібрали 150 підписів для розгляду відставки Дмитра Разумкова. Збір підписів почався незадовго до приїзду президента Володимира Зеленського.