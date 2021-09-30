Разумков заявив, що у нього є команда нардепів у Верховній Раді

На позиції спікера Разумков вже два роки.

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, який недавно вдруге перехворів на коронавірус, розповів, що, крім того, що він не збирається у відставку, у нього є команда підтримки в парламенті.

Про це Разумков розповів в інтерв’ю Українській правді.

Він зазначив, що це не просто його прихильники, а й "команда України" — нардепи, які готові працювати на результат для країни. Разумков розповів, що серед таких депутатів є і представники "Слуги народу", з якими він пройшов певний життєвий шлях — три роки.

Раніше "Телеграф" писав, що між спікером Разумковим і фракцією "Слуги народу" в ВР розгортається конфлікт, який вони не змогли приховати навіть під час прямого ефіру.

"Телеграф" ексклюзивно поспілкувався з головою партії "Слуга народу" Олександром Корнієнком про те, в чому причина розбіжностей. Він зазначив, що позиція Разумкова в командній роботі по "закону про олігархів" була відокремлена від партії і президента. З Володимиром Зеленським Разумков навіть припинив спілкування — стверджують джерела.