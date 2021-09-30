Разумков заявил, что у него есть команда нардепов в Верховной Раде

На позиции спикера Разумков уже два года.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, который недавно вторично переболел коронавирусом, рассказал, что кроме того, что он не собирается в отставку, у него есть команда поддержки в парламенте.

Об этом Разумков рассказал в интервью Украинской правде.

Он отметил, что это не просто его сторонники, но и "команда Украины" — нардепы, которые готовы работать на результат для страны. Разумков рассказал, что среди таких депутатов есть и представители "Слуги народа", с которыми он прошел определенный жизненный путь — три года.

Ранее "Телеграф" писал, что между спикером Разумковым и фракцией "Слуги народа" в ВР разворачивается конфликт, который они не смогли скрыть даже во время прямого эфира.

"Телеграф" эксклюзивно пообщался с главой партии "Слуга народа" Александром Корниенко о том, в чем причина разногласий. Он отметил, что позиция Разумкова в командной работе по "закону об олигархах" была обособлена от партии и президента. С Владимиром Зеленским Разумков даже прекратил общение — утверждают источники.