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Разумков за два тижні переміг коронавірус

Автор
Іванка Гамчук
Дата публікації
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Автор
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Голова ВР одужав від коронавірусу Новина оновлена 26 вересня 2021, 12:30
Голова ВР одужав від коронавірусу

Під час перебування на самоізоляції Разумков працював дистанційно.

Голова Верховної ради України Дмитро Разумков, який 10 вересня повідомив про повторне зараження коронавірусом, трохи більше ніж через два тижні отримав негативний результат тесту.

Про це Дмитро Разумков повідомив у неділю, 26 вересня, на своїй сторінці у Facebook.

Політик пише, що уже завтра, 27 вересня, він знову приступить до виконання своїх обовʼязків на робочому місці.

"Тест на коронавірус — негативний, настрій — позитивний! Попереду багато викликів, тому продовжуємо працювати на повну!" — пише Разумков.

Весь цей час, поки голова Верховної ради хворів, він все одно продовжував виконувати свою роботу дистанційно і перебував на самоізоляції.

Дмитро Разумков 26 вересня отримав негативний результат тесту на коронавірус
Дмитро Разумков 26 вересня отримав негативний результат тесту на коронавірус

Відомо, що Разумков переніс коронавірус уже вдруге. Минулого року у листопаді він також отримав позитивний результат тесту на COVID-19. Тоді голова ВР змушений був перейти до дистанційного формату роботи.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 14 вересня президент Росії Володимир Путін пішов на самоізоляцію, через що в мережі почали ширитися чутки про його хворобу.

Теги:
#Коронавірус #Дмитро Разумков #Covid-19
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