"Подарок" от "слуг" на день рождения: Разумков рассказал о возможной отставке накануне праздника

Отозвать спикера Верховной Рады за один день не удастся

Во время съезда в Трускавце "Слуги народа" всерьез взялись за сбор подписей для рассмотрения отставки спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова и собрали их необходимое количество. Несмотря на тот факт, что монобольшинство стремится устранить Разумкова быстрее, сам спикер заявил, что все будет проходить исключительно по регламенту Верховной Рады.

Соответствующее заявление прозвучало во время согласительного совета в понедельник, 4 октября.

По словам Разумкова, его отставки во вторник-среду ждать не стоит, ведь регламент этого не позволяет сделать так быстро, а он никому не позволит его нарушать. При этом чиновник отметил, что он со своей стороны он также сделал все по правилам, в частности, вовремя выдал подписные листы. К слову, их председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия привез с собой в Трускавец.

Кроме того, Разумков сообщил, что хотел встретиться с фракцией "Слуга народа", однако получил письмо с отказом, в котором указано, что смысла в этой встрече нет.

Вполне вероятно, как сообщают источники, что голосование за отставку Дмитрия Разумкова может произойти уже в четверг, 7 октября, на внеочередном заседании буквально за день до Дня рождения спикера Верховной Рады. В пятницу, 8 октября, Разумков будет праздновать свое 38-летие.

За это время "Слуги", согласно регламенту, должны успеть провести пленарное заседание и принять там решения об отставке Разумкова. Однако за два дня до пленарного заседания, Разумков должен написать письменный отчет о своей работе за год и подать его вместе с выводами Счетной палаты. А уже потом на поименном голосовании в Верховной Раде спикера парламента смогут устранить.

Стоит отметить, что за последний год Разумков существенно отдалился от части "Слуг народа" и президента Украины Владимира Зеленского. Более того, между ранее дружественными Зеленским и Разумковым последнее время наблюдается ожесточенный конфликт. А заявления главы государства в Трускавце по поводу спикера Рады подчеркивают это еще больше. В частности, Зеленский назвал самой большой ошибкой Разумкова тот факт, что он вынес их "внутренний конфликт" в публичную плоскость.

Как сообщал "Телеграф" ранее, "Слуги народа" во время съезда в Трускавце, который состоялся 1-2 октября, собрали 150 подписей для рассмотрения отставки Дмитрия Разумкова. Сбор подписей начался незадолго до приезда президента Владимира Зеленского.