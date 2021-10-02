Зеленский оценил свою работу президентом и сказал, где ошибся Разумков (видео)

Зеленский заявил, что членам "Слуги народа" не хватает опыта.

Глава украинского государства Владимир Зеленский во время своего пребывания в Трускавце (Львовская область) дал оценку работы "Слуги народа" и своей собственной за два года президентства.

Об этом информирует "Украинская правда".

По словам Зеленского, у "слуг" наблюдается нехватка опыта, однако он видит, что многие за прошедшие годы сильно подтянулись. Он заявил, что оценивает работу его фракции на 3+ из пяти.

На вопрос о том, как он оценивает собственную работу, Зеленский поначалу отвечать не хотел, однако потом все же поставил себе 7-8 баллов по двенадцатибалльной шкале.

"Я где-то в средине", — указал он и рассмеялся

Ответил Зеленский и на вопрос о работе спикера парламента Дмитрия Разумкова.

По его словам, это нормально, что у человека могут отличаться взгляды на тот или иной вопрос, однако подчеркнул, что спикер Рады должен работать в команде. А если он не хочет работать в команде, говорит Зеленский, то ему стоит поискать другую.

При этом президент считает, что вопрос работы председателя Верховной Рады является вопросом "внутрифракционным", а ошибкой Разумкова он называет то, что тот выносит это в публичную плоскость.

Как сообщалось ранее, "Слуги народа" устроили мероприятие в отеле Rixos Prykarpattya, во время которого пообщались с журналистами и устроили совместное заседание с президентом.

Кроме того, там начали сбор подписей за отставку Разумкова. Согласно комментарию нардепа Алексея Устенко "Телеграфу" необходимые для этого 150 голосов уже найдены.