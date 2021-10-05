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Разумкова могут отправить в отставку уже сегодня — источник

Автор
Юлия Забелина
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Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков Новость обновлена 05 октября 2021, 13:04
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков

Спикера парламента отстранили от ведения заседаний на два дня

Главу Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова могут отправить в отставку уже сегодня или в четверг, сообщили источники «Телеграфа» во фракции «Слуга Народа». 

Сегодня Дмитрия Разумкова отстранили от ведения заседание парламента на два дня. "За" отдали голоса 240 депутатов от фракции "Слуга Народа" и депутатских групп "За будущее" и "Доверие".

Причина, как пояснил глава партии «Слуга Народа» Александр Корниенко в том, что спикер грубо нарушил регламент. Речь идёт о вчерашнем заседании согласительного совета парламента, на котором Разумков не поставил на голосование предложенную «Слугой Народа» повестку дня Рады, после чего со скандалом заседание покинули некоторые главы комитетов. 

Собеседники «Телеграфа» во фракции говорят, что такая спешка обусловлена тем, что спикера хотят отстранить с поста уже сегодня или в четверг. 

«Мы можем это сделать и не придерживаясь регламента, в нем нет ничего сакрального. Разумков тормозит наши реформы. Эта дискуссия ведётся ещё со времён Андрея Богдана в ОП, ещё тогда Разумков хотел идти согласно регламенту, что сейчас стало сильно тормозить законодательный процесс. Это чисто понятийная история, и он пошёл не по понятиям», — комментирует источник «Телеграфа». 

Ранее «Телеграф» писал, что сбором голосов за отставку фракция "Слуга народа" занималась в Трускавце.

Теги:
#Верховная Рада #Слуга народа #Дмитрий Разумков #Офис президента Украины
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков
Политика
Разумкова могут отправить в отставку уже сегодня — источник
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Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков
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