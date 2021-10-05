Кто из "Слуги народа" не поддержал отстранение Разумкова: полный список

Некоторые нардепы из "Слуги народа" и до этого заявляли, что не будут голосовать против Разумкова

Во время заседания Верховной Рады во вторник, 5 октября, от должностных обязанностей на два дня отстранили спикера Дмитрия Разумкова. "За" проголосовали 240 народных избранников, из которых 211 представителей фракции "Слуга народа". "Против" голосовали только 5 представителей монобольшинства.

Об этом свидетельствуют данные поименного голосования, опубликованные на сайте Верховной Рады.

Так, в числе "смельчаков", которые не поддержали отстранение Разумкова, оказались 5 депутатов из "Слуги народа":

Буймистер Л.А.

Дмитрук А.

Козак В.В.

Мокан В.И.

Яковлева Н.И.

Стоит отметить, что подписи за отставку спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова начали собирать во время двухдневного съезда фракции "Слуга народа" в Трускавце. Там категорически против этого выступали 5-6 нардепов, в числе которых Василий Мокан, Дмитрий Наталуха, Нелли Яковлева, Сергей Бабак. Двое из них — Яковлева и Мокан — свою позицию не изменили и в стенах Верховной Рады. Наталуха и Бабак на заседании во вторник, 5 октября, отсутствовали.

При этом собеседник "Телеграфа" среди депутатов рассказал, что Нелли Яковлева во время обсуждения отставки Разумкова заявила, что она работала с ним 11 лет и очень ему доверяет, а Василий Мокан отметил, что Разумкова необходимо было позвать на встречу.

Ранее сообщалось, что за отставку спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова могут проголосовать уже сегодня. Среди причин такой быстрой отставки указывают на торможение ним реформ и работу "не по понятиям".