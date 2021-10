"Никто никому не доверяет": как "слуги" готовили самое дорогое голосование в Раде - репортаж из Трускавца

"Телеграф" рассказывает о самых интересных моментах из трехдневного визита "слуг народа" в Трускавец

Спустя два года после триумфального захода в парламент "Слуга народа" снова решила собраться в Трускавце вместе с президентом, членами Кабинета министров, и главами правоохранительных органов. На этот раз не было долгих обучающий сессий, зато был гала-концерт, вручение партийных "Оскаров", и сбор подписей за отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова.

"Телеграф" все три дня наблюдал за тем, что происходило в Трускавце, и в красках расскажет вам об этом.

Место встречи изменить нельзя

Для своего второго выездного совещания, «Слуги» выбрали то же место, что и в 2019 году — пятизвездочный отель Rixos-Prykarpattya в Трускавце. К слову, цены в нем колеблются в районе 3-4 тысяч гривен за ночь. Правда, не все депутаты жили в этом месте — для парламентариев также забронировали еще два пятизвездочных отеля — "Миротель" и "Лесная песня", где ценовой сегмент был несколько ниже.

В них жили, например, нардепы Никита Потураев, Алексей Кабанов, Андрей Костин, Татьяна Цыба. А вот глава фракции Давид Арахамия, как и глава партии Александр Корниенко, остановились в "Риксосе".

Отличались и способы проезда депутатов к пункту назначения — часть нардепов приехали на поезде и уже с самого начала демонстрировали свою избранность: ведь для них забронировали отдельный вагон, откуда, несмотря на купленные билеты, высадили двух журналисток.

"Слушать Стефанчука и Шмыгаля без алкоголя невозможно — они же скучные"

Но самое интересное ждало в самом Трускавце. Было понятно, что народные избранники приехали сюда с одной главной целью — и это был не обещанный диджей-сет Давида Арахамии, а сбор подписей за отставку спикера парламента. Самого Дмитрия Разумкова на встречу с президентом не пригласили, и даже не планировали.

"Основная причина зачем мы здесь — это решение вопроса Разумкова. Перед Днем Независимости у него с президентом совсем испортились отношения. Но ему все равно давали шансы все исправить. Мы предлагали ему поменять главу Аппарата ВР и поставить Вячеслава Штучного. Именно Юридическое Управления Аппарата тормозит все процессы с законопроектами. Но Разумков отказался. Он совсем перестал слушать президента", — комментирует источник "Телеграфа" в партии "Слуга народа". -

Окончательно все испортил законопроект об олигархах, где Разумков стал ставить нам палки в колеса".

С новым спикером в Офисе президента определились давно. В это кресло сажают Руслана Стефанчука. А вот с позицией вице-спикера еще есть вопросы, в партии рассматривают кандидатуры главы партии Александра Корниенко и нардепа Елены Шуляк.

Однако в первый день, по рассказам депутатов, ни тема Разумкова, ни отставки в Кабмине на заседании фракции не обсуждались.

Без пяти минут спикер Руслан Стефанчук презентовал свой проект стратегических троек, премьер-министр Денис Шмыгать проводил презентацию, а вечером Тимофей Милованов учил депутатов политическим премудростям. Правда, было заметно, что такие учителя нравятся не всем парламентариям, многие из них выходили из зала и сидели в лобби отеля, или скрывались в темноте депутатской курилки на улице. "Хорошо, что хотя бы Милованова пригласили, потому что слушать Стефанчука и Шмыгаля без алкоголя невозможно-они же скучные", — делился не под запись один из депутатов-прогульщиков.

Программа поинтересней ждала депутатов вечером. Для них организовали Smart-ужин, куда позвали также и журналистов. Идея, как говорили собеседники «Телеграфа», принадлежала главе партии Александру Корниенко. Правда, не все депутаты знали об этом, поэтому многие совсем не ожидали, что будут выпивать и играть в теннис под присмотром прессы. Вел развлекательную программу "квартальщик" Артем Гагарин. Депутаты общались между собой, пили вино и виски, играли в теннис и PlayStation, однако достаточно скоро ретировались.

"Мы были как на сафари, не могли нормально выпить, только подносишь бокал ко рту, и тебя сразу начинают снимать",- жаловались позже депутаты. Поэтому парламентарии устроили себе другое афтепати в ресторане "Е мое", который находился на территории отеля. Кроме части депутатов туда же пришли заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко и глава фракции Давид Арахамия. Но после того как их засекла пресса, многие депутаты разошлись по номерам, тем более, что на второй день в Риксосе ждали президента и сессии с силовиками.

Баканов не приехал, зато появился Холодницкий

Среди представителей правоохранительных органов, до Трускавца доехали не все. Не было, например, главы СБУ Ивана Баканова, присутствовала лишь его советница. Не приехал и глава НАБУ Артем Сытник. "Его приглашали, но он сказал, что политически его приезд будет неверным. Он говорил, "а что если меня потом начнут приглашать другие партии, куда-то в Ирпень, например, то мне тоже придется ездить на их сьезды" — передавал его слова один из нардепов.

Зато в Риксосе внезапно обнаружился недавний партнер Сытника по антикоррупционным органам — экс-глава САП Назар Холодницкий, который рассказывал, что приехал в Трускавец отдохнуть еще неделю назад, и неожиданно застал заседание слуг. Приехал в Риксос и одиозный заместитель главы ОП Олег Татаров, которого периодически можно было заметить в баре за одним столом с нардепом Александром Трухиным, прославившимся благодаря скандальному ДТП.

Несмотря на то, что к депутатам приехали и новый министр внутренних дел Денис Монастырский, и генпрокурор Ирина Венедиктова, все уже ждали президента.

К его приезду начали собирать подписи за внесения вопроса об отставке Дмитрия Разумкова в сессионный зал. Продолжили уже после прилета Владимира Зеленского.

"Встречу с президентом специально оттягивали, нас брали измором! Потом Ермак, Резников, Кулеба развлекали депутатов — пока собирали 150 голосов, некоторым нардепам рассказывали, что Разумков сам хочет в отставку, поэтому стоит подписать. Говорили, что дальше депутатов будут "ломать", чтобы было 226 голосов за отставку. Так дешевле обойдутся голоса групп "Доверие" и "За будущее". По моим ощущениям, это будет самое дорогое голосование в Раде"- прокомментировал источник "Телеграфа" в депутатском корпусе.

По словам еще одного собеседника, "платить" депутатским группам будут должностями. "Кого-то, возможно, назначат в Кабмин. Люди Ильи Павлюка, например, торговались за должность первого вице-спикера. Часть "Батькивщины" тоже думает поддержать",- добавлял другой нардеп.

"Вы же стали нардепом благодаря мне, а не Разумкову"

Резко против выступило только 5-6 нардепов, среди которых Василий Мокан, Дмитрий Наталуха, Нелли Яковлева, Сергей Бабак.

"Когда мы общались с президентом без телефонов, то поднялась Нелли Яковлева и сказала, что 11 лет работала с Разумковым и очень ему доверяет, на что президент ей ответил, что вы же стали нардепом не благодаря ему, а благодаря мне, и она замолчала. Мокан сказал, что было бы правильно пригласить Разумкова на встречу",- комментировал собеседник среди депутатов. Некоторые нардепы публично не признавались, подписались ли за отставку, а кто-то вообще выходил из зала, чтобы не участвовать в этом процессе.

"Мы даже публично не обсуждали причины, по которым убираем Разумкова! И отставки министров не обсуждали. Договорились, что по этому вопросу отдельно соберется фракция. Не все даже знают окончательный список тех, кого хотят убрать! — говорит очевидец события не под запись, — Говорят про министра экологии Абрамовского, потому что к нему есть претензия, например, по Экологической инспекции — в регионах она просто всех "обилечивает". Непонятно, несут ли ему, но там хаос. А еще хотят уволить (министра экономики — Ред.) Алексея Любченко, он изначально не показал хороших результатов. Вместо него будет Юлия Свириденко из ОП".

"Также депутаты жаловались на плохую коммуникацию с ними, ответственным за это решили назначить Ермака. Еще силовики говорили нам о том, как мы будет выигрывать выборы — усилим силовой блок, поднимем зарплаты полиции, прокурорам",- добавил собеседник.

"Депутаты в костюмах и платьях, а рядом отдыхающие в белых махровых халатах"

После долгих закрытых обсуждений, фракция наконец перешла к обещанной развлекательной программе — гала вечеринке, на которой депутатов наградили так называемым политическим "Оскаром", который придумал Арахамия, и где он же и сыграл свой диджей сет. Перед этим депутаты пошли переодеваться. В номерах специально привезенные визажисты делали избранникам макияж.

В результате получилось забавное зрелище — снующие туда сюда депутаты в вечерних нарядах и отдыхающие в Риксосе, которые ходили по коридорам в белых махровых халатах. Но это никак не омрачило "слугам" вечеринку, ведь некоторые из них начали готовиться к ней заранее, выпивая за барной стойкой. Например, нардепы Маргрита Шол и Татьяна Грищенко, которые ради этого даже проигнорировали обсуждение с президентом.

Приехала на встречу "слуг" и ведущая "Светской жизни" Екатерина Осадчая. Журналистам она коротко ответила, что приехала в Трускавец на работу. С вечеринки доносились звуки песни We will rock you, а сами они рассказывали, что на концерте им вручили 16 наград – от инвестняни для Галины Янченко до турбо жим-жим для Николая Тищенко. Как рассказали очевидцы, президент покинул праздник достаточно рано — утром его ждал бассейн и пресс-брифинг, да и сами депутаты долго не задержались на празднике, некоторые покинули Трускавец еще в субботу вечером.

"Настроения не у всех хорошие, у многих было ощущение, что нас просто использовали. Никто никому не доверяет, и эти подписные листы – главная причина почему мы были здесь",- на прощание прокомментировал один из мажоритарщиков.

По словам источника издания, для Зеленского вопрос отставки спикера парламента сейчас принципиальный. В ОП очень хотят решить вопрос уже на этой сессионной неделе ещё и по личной причине: 8 октября у Разумкова день рождения, поэтому его отставка должна стать ему "подарком".