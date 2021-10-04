"Чувствует себя в осажденной крепости", - психолог о реакции Зеленского на вопрос о второй каденции (видео)

Эксперт разъяснила ответ Зеленского о моновласти в Украине и будущих президентских выборах

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос, который все чаще поднимается в информационном пространстве: "Планирует ли он баллотироваться на второй срок?" В комментариях под видео пользователи обсуждают ответ Зеленского и пишут, что президент выглядит неуверенно и нервничает.

Прокомментировать реакцию гаранта "Телеграф" попросил политического психолога Светлану Чунихину.

По ее словам, вопрос про возможность второго срока для президента не представляет проблемы.

"Очевидно, что он много размышляет о том, чтобы снова выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах 2024 года. И хотя такой шаг будет прямо конфликтовать с его обещанием ограничиться одной каденцией, Владимир Зеленский считает, что сможет его обосновать приемлемым для избирателей и себя самого образом", — говорит Чунихина.

Психолог считает, что тут пока нет острого внутреннего конфликта, который бы причинял чувствительный дискомфорт.

Комментарии пользователей

А вот упреки в монополизации власти, по мнению эксперта, воспринимаются президентом болезненно. Чунихина отмечает, что тут как раз есть видимые признаки конфликта.

"Владимиру Зеленскому равно неприятны и подозрения во властолюбии, и перспективы эту власть, с которой он до конца не сжился, потерять. Риск потери влияния сейчас для него является крайне актуальным. Он чувствует себя в осажденной крепости – не случайно использовал метафору с укреплением стен", — рассказала наша собеседница.

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Чунихина добавила, что показательна также реакция президента на информацию о том, что содержание закрытых совещаний с членами фракции транслировалось в открытых источниках: "Для него это была неприятная новость и сигнал о том, что события выходят из-под его контроля".

Напомним, Зеленский посетил выездное заседание "Слуги народа", проходившее в Трускавце 1-2 октября. "Телеграф" тоже был там и узнал все подробности события. В ходе встречи нардепы вручили сами себе номинации. А слова Зеленского о том, что он хотел бы быть президентом, пока все его обещания не будут выполнены, вызвали активные обсуждения пользователей.