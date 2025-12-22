Отобрала у путиниста Цекало миллионы. Куда пропала родная сестра Веры Брежневой после развода с продюсером

Виктория Галушка судится с уроженцем Киева за алименты

Младшая сестра известной певицы Веры Брежневой — Виктория Галушка — 10 лет была замужем за российским певцом и продюсером Александром Цекало. После развода с уроженцем Киева женщина покинула Москву, где жила с детьми последние несколько лет.

Что нужно знать:

Виктория Галушка прошла путь от бедного детства до успешного бизнеса в сфере моды

Она была замужем за Александром Цекало и воспитывает двоих детей после развода в 2019 году

Сейчас Виктория требует от бывшего мужа выплаты алиментов

Виктория Галушка — что о ней известно

Виктория, которая младше Брежневой на 2 года, родилась 22 декабря 1984 года в Днепродзержинске (ныне Каменское) Днепропетровской области. Поскольку семья жила бедно, то младшей сестре приходилось донашивать одежду старшей.

Вера Брежнева и Виктория Галушка

После школы Галушко поступила в медицинское училище, но по специальности никогда не работала — после успеха Брежневой в шоу-бизнесе ее сестра отправилась покорять Киев. С помощью певицы, ставшей солисткой в поп-группе "ВИА Гра", Виктория устроилась помощницей украинского дизайнера Ольги Навроцкой. Далее последовал собственный бизнес: открытие элитного секонд-хенда, где распродавалась одежда украинских и российских звезд.

Брак с Александром Цекало

Пара познакомилась в 2007 году на одном из модных показов в Киеве. Виктория и Александр долгое время не раскрывали свои отношения и даже свадьбу в 2008 году они держали в тайне от публики и СМИ — на мероприятии было лишь несколько близких и друзей молодоженов.

Сразу после свадьбы Галушка переехала к Цекало в Москву. Там супруги жили в трехэтажном доме в Подмосковье. 31 октября 2008 года в семье родилась дочь Александра (сейчас 17 лет), а в октябре 2012 года — сын Михаил (13 лет).

В ноябре 2018 года в СМИ появились слухи о разладе в семье: продюсера заметили в Италии с молодой брюнеткой. Вскоре папарацци сняли его с незнакомкой вместе и в Риме, где Цекало встречал 2019 год. Виктория ситуацию не комментировала, а в январе 2019 года Александр официально сообщил о разводе и подготовке к новой свадьбе. Новой супругой стала художница Дарина Эрвин, худоба которой сейчас пугает ее поклонников.

На втором фото - Цекало с новой женой Дариной Эрвин

Где сейчас Виктория Галушка

В сентябре 2025 года Цекало заявил, что его бывшая жена требует уплаты алиментов на двоих детей. Как передавали росСМИ, в своем ответе журналистам уроженец Киева, который до этого молчал о полномасштабном вторжении России, впервые употребил путинскую формулировку "СВО", подтверждая таким образом свою настоящую позицию по войне в родной стране. По словам Александра, он выполняет свои финансовые обязательства.

Интересно, что бывшая жена, гражданка Украины, вернулась в Москву, чтобы подать документы в суд, но их у нее не приняли – вопрос почему. Без моего сведения было продано дом на Рублевке, который я оставил детям. Вместо стабильных условий – школы, няни, окружения – детей вывезли из Москвы в начале СВО, и они скитались по Европе и Украине, и некоторое время я даже не знал, где они находятся Александр Цекало

Российский продюсер, который в судебном порядке отобрал у Виктории даже фамилию и переехал к молодой художнице, теперь жалуется на то, что ему не дают видеться с детьми. Сейчас Цекало с Эрвин живет в США, однако изредка наведывается в Москву по работе.

После развода с Александром в 2019 году в сети появлялись сообщения, что Виктория Галушка переехала в Киев и занялась бизнесом. С детьми она предпочитает не афишировать личную жизнь. В открытых источниках нет достоверной информации о том, чем они сейчас занимаются и где находятся во время полномасштабной войны в Украине.

Еще в августе этого года Виктории запросила в московском суде 48,9 млн рублей (более 26 мил гривен) за годы невыплаты алиментов Цекало. В ноябре стало известно, что продюсер выплатил ей лишь половину суммы. Ранее мы показывали, как выглядит дочь Виктории Галушки от Цекало.