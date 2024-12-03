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Похожа на отца, но редко к нему приезжает: как выглядит дочь Цекало от родной сестры Веры Брежневой (фото)

Автор
Катерина Любимова
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Как выглядит дочь Александра Цекало
Как выглядит дочь Александра Цекало. Фото Колаж "Телеграфа"

Девочка предпочитает вести закрытый образ жизни

Известный актер и ведущий Александр Цекало, который дал свою фамилию дочери Лолиты, поддерживающей войну, воспитывает двух детей от третьего брака. Виктория Галушка — родная сестра певицы Веры Брежневой родила ему сына и дочь.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит повзрослевшая дочь шоумена Александра и что известно о девочке. Мы узнали некоторые факты.

Как выглядит дочь ведущего Александра Цекало от Виктории Галушки

У популярного ведущего Александра Цекало была весьма насыщенная личная жизнь, ведь он четыре раза был в браке. Но детей родила ему только третья супруга Виктория Галушка, с которой он тайно поженился в 2008 году.

Александр Цекало и Виктория Галушка
Александр Цекало и Виктория Галушка

Их семейная идиллия продлилась 10 лет. В 2008 году сестра Веры Брежневой родила шоумену дочь, которую назвали в честь отца — Александрой, а в 2012 году у них родился еще сын Михаил.

Дети Александра Цекало
Александр Цекало с детьми и третьей женой

Однако Цекало не смог сохранить семью и ушел к модели Дарине Эрвин. Виктории он оставил дом в Подмосковье, где они жили, а также автомобиль, а вот свою фамилию — выкупил. Сестра Брежневой не хотела менять фамилию, но потом вернула себе девичью и начала жизнь с чистого листа.

Жена Александра Цекало
Четвертая супруга шоумена Александра Цекало

Сейчас дочери Цекало 16 лет, девочка с детства увлекалась танцами, ходила в балетную школу. Также Александра углубленно изучала английский язык, посещала шахматный кружок, на плавание и даже пробовала себя в роли модели. Вместе с мамой она снялась в фотосессии для торговой марки Ruban Fasion. Пользователи сети неоднократно отмечали, что Александра, как и ее брат, больше похожи на отца, особенно глазами.

Дочь Александра Цекало
Дочь Александра Цекало

В сети пишут, что Виктория Галушка после развода с Цекало в 2019 году переехала в Киев и открыла бизнес. Однако она, как и дети шоумена, предпочитают вести закрытый образ жизни, поэтому в интернете нет в открытом доступе информации, чем они сейчас занимаются и где находятся сейчас.

Александра Цекало
Александра Цекало пробовала себя в роли модели

Согласно информации СМИ, Александр вместе с новой супругой Дариной уехали жить в США, а Александра и Михаил хоть и редко, но приезжают повидаться к нему в Майами. Однако после развода Цекало запретил своим детям в их доме говорить о матери, поскольку развод с Викторией выдался довольно скандальным и они не смогли сохранить хорошие отношения.

Дети Александра Цекало
Дети Александра Цекало от Виктории Галушки
Дочь Александра Цекало
Как выглядит дочь Александра Цекало

"Телеграф" писал ранее, как выглядит дочь предателей Медведчука и Марченко. Девушку дважды пытались отчислить из университета.

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