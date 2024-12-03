Похожа на отца, но редко к нему приезжает: как выглядит дочь Цекало от родной сестры Веры Брежневой (фото)

Девочка предпочитает вести закрытый образ жизни

Известный актер и ведущий Александр Цекало, который дал свою фамилию дочери Лолиты, поддерживающей войну, воспитывает двух детей от третьего брака. Виктория Галушка — родная сестра певицы Веры Брежневой родила ему сына и дочь.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит повзрослевшая дочь шоумена Александра и что известно о девочке. Мы узнали некоторые факты.

Как выглядит дочь ведущего Александра Цекало от Виктории Галушки

У популярного ведущего Александра Цекало была весьма насыщенная личная жизнь, ведь он четыре раза был в браке. Но детей родила ему только третья супруга Виктория Галушка, с которой он тайно поженился в 2008 году.

Александр Цекало и Виктория Галушка

Их семейная идиллия продлилась 10 лет. В 2008 году сестра Веры Брежневой родила шоумену дочь, которую назвали в честь отца — Александрой, а в 2012 году у них родился еще сын Михаил.

Александр Цекало с детьми и третьей женой

Однако Цекало не смог сохранить семью и ушел к модели Дарине Эрвин. Виктории он оставил дом в Подмосковье, где они жили, а также автомобиль, а вот свою фамилию — выкупил. Сестра Брежневой не хотела менять фамилию, но потом вернула себе девичью и начала жизнь с чистого листа.

Четвертая супруга шоумена Александра Цекало

Сейчас дочери Цекало 16 лет, девочка с детства увлекалась танцами, ходила в балетную школу. Также Александра углубленно изучала английский язык, посещала шахматный кружок, на плавание и даже пробовала себя в роли модели. Вместе с мамой она снялась в фотосессии для торговой марки Ruban Fasion. Пользователи сети неоднократно отмечали, что Александра, как и ее брат, больше похожи на отца, особенно глазами.

Дочь Александра Цекало

В сети пишут, что Виктория Галушка после развода с Цекало в 2019 году переехала в Киев и открыла бизнес. Однако она, как и дети шоумена, предпочитают вести закрытый образ жизни, поэтому в интернете нет в открытом доступе информации, чем они сейчас занимаются и где находятся сейчас.

Александра Цекало пробовала себя в роли модели

Согласно информации СМИ, Александр вместе с новой супругой Дариной уехали жить в США, а Александра и Михаил хоть и редко, но приезжают повидаться к нему в Майами. Однако после развода Цекало запретил своим детям в их доме говорить о матери, поскольку развод с Викторией выдался довольно скандальным и они не смогли сохранить хорошие отношения.

Дети Александра Цекало от Виктории Галушки

Как выглядит дочь Александра Цекало

"Телеграф" писал ранее, как выглядит дочь предателей Медведчука и Марченко. Девушку дважды пытались отчислить из университета.