В России в 66 лет умер известный актер-крымнашист

Он неоднократно снимался в Украине

В субботу, 20 декабря, стало известно о смерти российского актера театра и кино Анатолия Лобоцкого. Он ушел из жизни из-за тяжелого заболевания.

Что нужно знать:

Анатолий Лобоцкий умер на 67-м году жизни от рака легких

Он сыграл множество ролей в российских и украинских фильмах и сериалах

Актер был причастен к съемкам пропагандистского фильма в Крыму

РосСМИ сообщают о кончине Анатолия Лобоцкого. Артиста не стало на 67 году жизни в Москве. Причиной смерти стала продолжительная болезнь — рак легких, с которым актер боролся долгие годы.

В 2024 году Лобоцкому удалили часть легкого из-за периферического рака. В октябре он обратился в больницу с жалобами на боли в груди, тогда сообщалось об обнаружении быстро прогрессирующей опухоли.

Снимался в Украине

Уроженец Тамбова сыграл десятки ролей в кино и сериалах, среди которых "Дальнобойщики", "На углу, у Патриарших", "Наследницы", "Адмиралъ". Он неоднократно принимал участие в съемках проектов украинского производства или совместного производства России и Украины. К примеру, в проектах "Волчица" (2006), "Долгожданная любовь" (2008), "Ярость" (2011), "Верни мою любовь" (2014), "Забудь меня, мама!" (2016), "Чёрная кровь" (2017).

Лобоцкий снимался в пропагандистких фильмах

Что Анатолий Лобоцкий говорил о войне

Россиянин открыто не выражал поддержку войны против Украины. Известно, что актер принимал участие в съемках пропагандистского фильма "Калашников", которые происходили на территории аннексированного Крыма. Лобоцкий находится в базе "Миротворец".

