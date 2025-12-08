Не только ADAM Клименко. Кто из украинских знаменитостей умер из-за тяжелых болезней

Один из молодых артистов умер прямо во время выступления

Новость о смерти 38-летнего украинского певца и фронтмена группы ADAM Михаила Клименко из-за туберкулезного менингита напомнила многим, что тяжелые болезни не щадят никого, даже тех, кто находится на пике творческих сил.

Что нужно знать:

В Украине за последние годы из-за болезней скончались несколько известных актеров, музыкантов и режиссеров

Среди причин смерти — рак и сердечные заболевания

В списке ушедших — Дмитрий Манифест, Марина Куклина-Май, Богдан Ступка, Руслана Писанка, Иван Денисенко и Татьяна Шелига

Дмитрий Манифест

Известный клипмейкер и режиссер Дмитрий Манифест умер в возрасте 30 лет. Он был основателем видеопродакшн Manifest Production, работавшим с такими звездами, как Надя Дорофеева, Monatik, The Hardkiss, ТНМК, "Антитела", Dzidzio и другими. Причиной его смерти в 2020 году стала онкология.

Марина Куклина-Май

Украинская актриса театра и кино Марина Куклина-Май ушла из жизни в 2019 году. Ей было всего 33 года. После продолжительной борьбы с раком организм актрисы не справился. Она была известна зрителям по ролям в сериалах "Возвращение Мухтара", "Женщина-врач", "Отделение 44", "Кафе на Садовой", "Доктор Ковальчук".

Богдан Ступка

Выдающийся украинский актер театра и кино Богдан Ступка умер 22 июля 2012 года в возрасте 70 лет. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность на фоне последней стадии рака кости. Он снимался в таких фильмах как "Дударики", "Огнем и мечом", "Молитва о гетмане Мазепе", "Сонька Золотая Ручка", "Тарас Бульба" и других.

Руслана Писанка

Украинская актриса и телеведущая Руслана Писанка умерла в возрасте 57 лет от агрессивной формы рака в одной из больниц Германии в городе Кайзерслаутерн. Тело звезды было кремировано. Писанка покоится на Байковом кладбище в Киеве.

Иван Денисенко (Ivan Blues)

Харизматичный музыкант и лидер группы Ivan Blues & Friends Иван Денисенко умер трагически в 2017 году в возрасте 33 лет. Он получил широкую известность не только на сцене, но и в кино: в фильме "Сторожевая застава" 2017 года сыграл эпизодическую роль Тугарина, а также участвовал в спектакле Леся Подервянского "Павлик Морозов".

Денисенко скончался от сердечного приступа прямо на сцене во время выступления на музыкальном фестивале в Эстонии, в городе Хаапсалу. К слову, музыкант болел акромегалией — заболеванием, при котором непропорционально растут кости скелета, а также отдельные органы и ткани тела. Причиной болезни стала доброкачественная опухоль головного мозга. У Ивана это нарушение работы передней доли гипофиза проявлялось увеличением черепа, особенно в области лица.

Татьяна Шелига

3 июля 2025 года на 77-м году жизни скончалась украинская актриса, звезда ситкома "Когда мы дома" Татьяна Шелига. В последние месяцы своей жизни артистка большую часть времени находилась в бреду и не поднималась с кровати. В начале 2022 года Шелига, которая в своем время снималась с Аллой Пугачевой, прошла через серьезную операцию на сердце.

Напомним, что 7 декабря 2025 года стало известно о смерти вокалиста группы ADAM Михаила Клименко. Песни его группы ADAM знают многие украинцы.