Снималась с Пугачевой и не стриглась под каре. Какой была в молодости умершая актриса Татьяна Шелига

Свою первую роль звезда "Когда мы дома" получила еще в детстве

Украинская актриса Татьяна Шелига, известная по роли Надежды Бакулиной в ситкоме СТБ "Когда мы дома", умерла в четверг, 3 июля. Заслуженной артистки не стало на 77 году жизни, и за свою актерскую карьеру она снялась во многих сериалах и фильмах.

Татьяна Леонардовна родилась 10 декабря 1948 года в Киеве. Свою первую небольшую роль будущая звезда получила еще в 1950-х. Тогда она снялась маленькой в ролике "Правила дорожного движения".

Как выглядела в детстве Татьяна Шелига: фото

Первая роль Татьяны Шелиги в ролике "Правила дорожного движения", 50-ые года

Не поступив с первого раза в театральный вуз, Шелига год работала помощником режиссера в детской редакции украинского телевидения. Затем вновь попытала счастья и отправилась в Москву, где в 1972 году окончила Школу-студию им. Немировича-Данченко при МХАТ. После учебы молодая актриса начала работать в Севастопольском театре русской драмы и служила там целых 24 года.

Как выглядела в молодости Татьяна Шелига: фото

В молодости актриса носила длинные волосы и была без челки. Лишь с возрастом Шелига перешла на знакомое ее поклонникам каре.

Татьяна Шелига в молодости

Фильм "Нежданный гость", 1972 год

"Про Витю, про Машу и морскую пехоту" (1973)

С 1995 года Татьяна была актрисой Национального академического театра русской драмы имени Леси Украинки, но в 2010 году покинула театр из-за конфликта с тогдашним главным режиссером Михаилом Резниковичем, который с началом полномасштабной войны уехал в Россию. После начала вторжения актриса полностью отказалась от русского языка, которым говорила до 73 лет.

В творчестве артистки — множество театральных ролей и более 55 кинопроектов, среди которых: "Не женский труд", "Когда мы дома", "Киевский торт", "Возвращение Мухтара", а также известный мюзикл 2004 года "За двумя зайцами" — с Аллой Пугачевой, Максимом Галкиным и Веркой Сердючкой в главных ролях. Татьяна сыграла в шоу продавщицу на рынке Валентину.

Татьяна Шелига слева

Личная жизнь Татьяны Шелиги

Актриса была дважды замужем. У нее осталась дочь Анастасия Савицкая, которая сейчас работает руководителем литературно-драматургической части в Koleso Teatr, и внучки.

Татьяна Шелига с дочерью и внучками. Фото: facebook.com/tat.ana.seliga

Недавно мы писали о герое Украины, погибшего в ДТП. "Телеграф" писал, что известно о бойце Павле Чайке с позывным "Сигл" и как выглядит его могила.