Роман с россиянином и неизлечимая болезнь: где сейчас Лола из "Школы", не хотевшая "сдохнуть" в Украине

Актриса развлекала россиян в Москве и называла украинцев "тупыми"

Актриса и модель Лиза Василенко стала известной после успеха на телевидении украинского сериала о подростках "Школа", где сыграла ученицу Лолу. Также она отметилась скандальными заявлениями об Украине и романом с российским рэпером Моргенштерном. 30 июня ей исполняется 27 лет.

Хоть сериал и принес Василенко популярность, кинокарьера у нее не сложилась. В поисках новых перспектив она переехала в Россию, где развлекала россиян и уничижительно отзывалась о родине. Так, в 2021 году Лиза заявила российской блогерше, что ей лучше умереть в РФ.

"Когда со мной случается какая-то хрень, я всегда думаю о том: "Всяко лучше сдохнуть тут, чем в Украине", — со смехом тогда заявила актриса. При этом она поделилась, что в Москве ее 17-летнюю изнасиловал взрослый мужчина.

"Черный список" и взятка

После скандальных слов Василенко была внесена в базу "Миротворец" как провокатор и участница в информационных провокациях России против Украины. В сетях украинку, родом с Днепра, начали жестко критиковать, на что она назвала украинцев "тупыми".

"Захейтили. В плане патриотизма, типа променяла страну, ля-ля-ля. Но я никак на это не реагирую. Если честно, я могу назвать таких людей тупыми. Это тупость — судить человека по национальности, после того, куда он поехал или не уехал…" — сказала тогда девушка. По ее словам, она решила уладить ситуацию с "черным списком" с помощью взятки, но безуспешно.

Роман с россиянином и война в Украине

В 2023 году актриса перестала скрывать роман со скандальным российским рэпером Моргенштерном, который уехал из РФ еще до начала полномасштабной войны. В стране-агрессорше его обвинили в торговле наркотиками и признали "иноагентом". С началом этих отношений Лиза заявила, что перестала пользоваться сервисом OnlyFans, где она размещала контент для взрослых. Сам Моргенштерн публично не осудил путинскую войну.

После 24 февраля 2022 года в интервью Рамине Эсхакзай Василенко сказала, что сожалеет о вышесказанном. Девушка заверила, что распрощалась с Россией, а в Москве даже якобы ходила на антивоенные митинги.

Где сейчас Лиза Василенко и чем больна

Сейчас бывшая звезда "Школы" живет в Европе и часто путешествует. В августе 2024 года Василенко призналась, что больна диабетом первой степени, который требует пожизненного лечения и контроля. В соцсети появилось фото, на котором Лиза вводит себе инсулин:

Последние посты в Инстаграме Василенко проставлены с геотегом "Лондон", поэтому вероятно сейчас экс-звезда живет в Британии. Никаких упоминаний о войне в Украине на странице Лизы нет. В конце 2024 года росСМИ писали, что украинка рассталась с Моргенштерном и удалила с ним общие фото в соцсетях.

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