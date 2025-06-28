"Хорошая русская" из Одессы: что известно о Нике Белоцерковской, для которой Полякова у Зеленского просила паспорт

Блогерша тесно дружит с украинской певицей, а раньше была подругой Собчак

Журналистка Ника Белоцерковская построила успешную карьеру в России, но после полномасштабного вторжения стала поддерживать украинцев. Блогерша давно покинула страну-агрессоршу и сейчас живет во Франции. Она тесно дружит с Олей Поляковой и россиянином Евгением Чичваркиным.

В 2022 году "королева ночи" просила президента Владимира Зеленского о предоставлении Белоцерковской украинского гражданства. "Телеграф" рассказывает, что известно о журналистке.

Родом из Одессы

Вероника Протопопова (девичья фамилия) родилась 25 июня 1970 года в Одессе, сейчас ей 55 лет. Позже ее родители переехали в Ленинград (сейчас Санкт-Петербург), где Ника окончила физико-математическую школу № 239. Училась в Ленинградском технологическом институте, после чего заинтересовалась мультипликацией и поступила на Высшие режиссерские курсы.

Ника Белоцерковская в молодости

Первым мужем журналистки был российский художник Як Антонышев, от него она родила сына. В 2000 году Вероника вышла замуж за бизнесмена Бориса Белоцерковского и родила от него еще двух сыновей. Супруги расстались после 17 лет брака.

Ника и Борис Белоцерковский развелись в 2017 году

Сыновья Вероники уже взрослые

До 2003 года журналистка работала в сфере телевизионной рекламы, была совладелицей и генеральным директором агентства "Трэнд Санкт-Петербург". До 2014 года ей также принадлежали журналы "Time Out Москва" и "Time Out Петербург". Также Белоцерковская серьезно увлекалась фотографией и кулинарией.

Жила блогерша на две страны — Россию и Францию, где открыла фото- и кулинарные школы. Большой популярностью пользуется ее кулинарный блог и книги о гастрономии. До войны она была близкой подругой Ксении Собчак, которая сейчас оправдывает путинскую агрессию. На фоне войны подруги прекратили связь. "Ты фантастическое существо. Я даже рада, что когда-то видела процесс окукливания в настоящее, беспримесное чудовище. Завораживает. Чудо", — однажды сказала про Собчак Белоцерковская.

Белоцерковская и война

Сейчас Вероника обосновалась на юге Франции и живет в вилле на Лазурном берегу. В первые дни полномасштабной войны в ее доме гостевала украинская исполнительница Оля Полякова с дочерьми. В июне 2022 года артистка публично попросила Зеленского дать паспорт Украины ее подруге как "верной дочери своего народа". Она заявила, что Белоцерковская поддерживает украинцев, помогает материально госпиталям и раненым украинским защитникам. За просьбу помочь "хорошей русской" Полякову жестко раскритиковали в сети.

На странице блогерши в Инстаграме указано, что она является волонтером Благотворительного фонда "Світлани Легкої "Світлий". В ее день рождения на странице организации появился пост с поздравлением Белоцерковской: "Мы поздравляем с Днем рождения волонтера благотворительного фонда, мецената, общественного деятеля, нашу светлую фею – Нику Белоцерковскую". Также фонд выражает глубокую благодарность за ее "неоценимую поддержку Украины в самые сложные моменты ее истории. Ваш вклад в благотворительность, помощь нашим защитникам и защитницам, а также искреннее стремление творить добро – это пример подлинной человечности, силы духа и искренней любви к Родине".

В конце мая 2022 году Белоцерковская была заочно арестована в России за "распространение фейков о действиях ВС РФ". В июне 2025 года блогерша поужинала на итальянской вилле российского предпринимателя и основателя "Тинькофф банк" Олега Тинькова, который отказался от России и осудил действия диктатора Путина.

В октябре 2024 года "хорошая русская" похвасталась в соцсетях фото с наградой — позолоченной медалью с украинским гербом. "Моя первая медаль", — подписала снимок Вероника.

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