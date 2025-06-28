"Хороша руська" з Одеси: що відомо про Ніку Білоцерківську, для якої Полякова у Зеленського просила паспорт

Блогерка тісно дружить з українською співачкою, а раніше була подругою Собчак

Журналістка Ніка Білоцерківська збудувала успішну кар’єру в Росії, але після повномасштабного вторгнення почала підтримувати українців. Блогерка давно покинула країну-агресорку і зараз мешкає у Франції. Вона тісно товаришує з Олею Поляковою та росіянином Євгеном Чичваркіним.

2022 року "королева ночі" просила президента Володимира Зеленського про надання Білоцерківській українського громадянства. "Телеграф" розповідає, що відомо про журналістку.

Родом з Одеси

Вероніка Протопопова (дівоче прізвище) народилася 25 червня 1970 року в Одесі, зараз їй 55. Пізніше її батьки переїхали до Ленінграда (зараз Санкт-Петербург), де Ніка закінчила фізико-математичну школу № 239. Навчалася в Ленінградському технологічному інституті, після чого зацікавилася мультиплікацією та вступила на Вищі режисерські курси.

Ніка Білоцерківська в молодості

Першим чоловіком журналістки був російський художник Як Антонишев, від якого вона народила сина. 2000 року Вероніка вийшла заміж за бізнесмена Бориса Білоцерківського і народила від нього ще двох синів. Подружжя розлучилося після 17 років шлюбу.

Ніка та Борис Білоцерківський розлучилися у 2017 році

Сини Вероніки вже дорослі

До 2003 року журналістка працювала у сфері телевізійної реклами, була співвласником та генеральним директором агентства "Тренд Санкт-Петербург". До 2014 року їй також належали журнали "Time Out Москва" та "Time Out Петербург". Також Білоцерківська серйозно захоплювалася фотографією та кулінарією.

Жила блогерка на дві країни — Росію та Францію, де відкрила фото- та кулінарні школи. Велику популярність має її кулінарний блог та книги про гастрономію. До війни вона була близькою подругою Ксенії Собчак, яка зараз виправдовує путінську агресію. На тлі війни подруги припинили зв’язок. "Ти фантастична істота. Я навіть рада, що колись бачила процес лялькування в справжнє, чисте чудовисько. Зачаровує. Диво", — якось сказала про Собчак Білоцерківська.

Білоцерківська і війна

Наразі Вероніка влаштувалася на півдні Франції та живе у віллі на Лазурному березі. У перші дні повномасштабної війни у її будинку гостила українська виконавиця Оля Полякова із дочками. У червні 2022 року артистка публічно попросила Зеленського дати паспорт України її подрузі як "вірної дочки свого народу". Вона заявила, що Білоцерківська підтримує українців, допомагає матеріально госпіталям та пораненим українським захисникам. За прохання допомогти "хорошій руській" Полякову жорстко розкритикували у мережі.

На сторінці блогерки в Інстаграмі зазначено, що вона є волонтером Благодійного фонду "Світлани Легкої "Світлий". У її день народження на сторінці організації з’явився пост з привітанням Білоцерківської: "Ми щиро вітаємо з Днем народження волонтера благодійного фонду "Світлий", мецената, громадського діяча, нашу світлу фею – Ніку Білоцерківську". Також фонд висловлює глибоку подяку за її "неоціненну підтримку України в найскладніші моменти її історії. Ваш внесок у благодійність, допомогу нашим захисникам і захисницям, а також щире прагнення творити добро – це приклад справжньої людяності, сили духу та щирої любові до Батьківщини".

Наприкінці травня 2022 року Білоцерківська була заочно заарештована в Росії за "поширення фейків про дії ЗС РФ". У червні 2025 року блогерка повечеряла на італійській віллі російського підприємця та засновника "Тінькофф банк" Олега Тінькова, який відмовився від Росії та засудив дії диктатора Путіна.

У жовтні 2024 року "хороша руська" похвалилася у соцмережах фото з нагородою — позолоченою медаллю з українським гербом. "Моя перша медаль", — підписала знімок Вероніка.

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