Брат з України і Путін "померлий дідок": що говорить про війну Мітяй із "Сватів" і як зараз виглядає

Має "українське коріння" і бував в анексованому Криму

Багато російських зірок серіалу "Свати" після повномасштабного вторгнення стали на бік країни-агресорки. Так сталося з актрисою Олесею Железняк, яка зіграла дружину персонажа Мітяя. Сам артист вибрав мовчазну позицію, але до цього всіляко розхвалював Україну і навіть одного разу зізнався, що купив тут ділянку.

Народився Микола Добринін 1963 року в Таганрозі. Якийсь час майбутній актор підробляв вантажником, працював у метро, потім вирушив до Москви і вступив на акторський факультет "ГІТІСу". Грав у театрі, а 1986 року дебютував у кіно. Велику популярність Добриніну принесла роль Дмитра Олександровича (Мітяя) Буханкіна — кума та друга Івана Будька у "Сватах". У 2012 році з ним виходить 20-серійний спін-офф під назвою "Байки Мітяя".

Що говорить про війну Микола Добринін

Відомо, що старший брат російського актора (по мамі) народився в Україні — оперний співак Олександр Науменко, який вибрав Росію і тепер виступає у Великому театрі РФ. "Мій брат, соліст Великого театру, народився в Україні, у нього навіть прізвище інше. Тож я з Україною пов’язаний дуже сильним корінням", — говорив Добринін.

Микола Добринін у дитинстві зі старшим братом

2014 року актор заявив, що придбав в Україні земельну ділянку, але будівництво будинку так і не розпочав. Чи має він нерухомість в Україні зараз — невідомо. При цьому, у 2016 році артист побував в анексованому Криму, за що був внесений Україною до списку санкцій та до бази "Миротворець":

Після повномасштабного вторгнення Добринін зайняв мовчазну позицію, проте на своїй сторінці у Фейсбуці нишком насміхається з політики диктатора Путіна. У публікаціях за 2023 рік зірка "Сватів" називає президента Росії "дідком", а в коментарях взагалі говорить, що Путін давно помер і "залишилися тільки двійники які творять що хочуть".

Також артист глузує з "уроків патріотизму", які стали чи не основним предметом у російських школах. "Наплювати, що ідіот, лиш би вийшов патріот", — каже у своїх віршах Добринін:

Тим часом актор продовжує розважати росіян, грати в театрі та зніматися у російських серіалах. Публічно Добринін війну проти українців не засудив, і зовсім нещодавно актор заявив, що зйомки "Байок Мітяя", тепер від Мосфільму, а не від української студії "Квартал 95", відновлюються.

Як зараз виглядає Микола Добринін

Раніше ми писали про долю Каті Беркович із "Сватів", української актриси Марини Сердешнюк. Також "Телеграф" писав, що говорить про війну актриса Маргарита Шубіна, яка зіграла в серіалі "сусідку Будько" Любу.