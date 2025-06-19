Народився у Донецьку і помер у Москві: від чого в 31 рік не стало репера Міхея і як виглядає його могила

Його хіт "С*ка любовь" слухали всі школярі початку 2000-х

Донеччанин Сергій Крутіков, більш відомий під сценічним псевдонімом як Міхей, родом з Української РСР, як і актор Сергій Маковецький. Він збудував успішну кар’єру в шоубізнесі, проте помер ще молодим.

Реп-виконавця не стало на 32 році життя. "Телеграф" розповідає, чому Крутікова поховано в Москві і як виглядає його могила зараз.

Грав у театрі і був на розігріві у Титомира

Крутіков народився 11 грудня 1970 року у Донецьку. Після закінчення восьмого класу його родина переїхала до Ростова-на-Дону, де він вступив до музичного училища на ритм-секцію. Через кілька місяців Сергій повернувся до рідного Донецька та продовжив навчання у ПТУ, одночасно працюючи актором у Донецькому обласному українському музично-драматичному театрі імені Артема. У цей період хлопець захопився хіп-хопом та брейк-дансом, деякий час входив до складу дуету "Точка замерзання". Після випуску Крутіков переїхав до Санкт-Петербурга, де вступив до Вищої школи культури, а потім влаштувався в Москві.

Міхей починав як учасник гурту Bad Balance, створеного ШЕFF’ом та діджеєм DJ LA. Колектив виступав на розігріві у Богдана Титомира по всій Росії, а пізніше досяг успіху на європейській сцені. Особливу популярність гурту принесли альбоми "Налетчики" (1994) та Chisto Pro (1996).

Міхей із Bad Balance

З 1995 року Міхей розпочав сольну кар’єру в проєкті "Михей и Джуманджи". Вже дебютний альбом — "С*ка любовь" — став справжнім проривом, а пісні набули статусу хітів. 1999 року донеччанина визнали найкращим виконавцем.

Смерть у 31 рік і могила у Москві

У липні 2002 року у Крутікова стався інсульт, від наслідків якого він відновився вже до серпня. Увечері 27 жовтня реперу раптово стало погано, і попри прибуття швидкої допомоги врятувати Сергія не вдалося — він помер у віці 31 року. Причиною смерті стала гостра серцева недостатність, викликана відірваним тромбом.

30 жовтня 2002 року Крутікова кремували в Ніколо-Архангельському крематорії, а його прах поховали на Ваганьковському цвинтарі в Москві. На надгробку встановлено пам'ятник із сірого граніту з бюстом Міхея, зображеним з опущеною головою.

Могила Сергій Крутікова "Міхея" Могила Сергій Крутікова "Міхея"

Біля підніжжя постаменту встановлено табличку з написом: "Крутіков Сергій Євгенович 1970–2002. Я тебе ніколи не забуду. Настя". Ескіз пам’ятника створила кохана Сергія – Анастасія Фільченко. За життя артист не був одружений і не мав дітей.

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