Родился в Донецке и умер в Москве: от чего в 31 год не стало рэпера Михея и как выглядит его могила

Его хит "С*ка любовь" слушали все школьники начала 2000-х

Дончанин Сергей Крутиков, более известен под сценическим псевдонимом как Михей, родом из Украинской ССР, как и актер Сергей Маковецкий. Он построил успешную карьеру в шоу-бизнесе, однако умер еще молодым.

Рэп-исполнителя не стало на 32 году жизни. "Телеграф" рассказывает, почему Крутиков похоронен в Москве и как выглядит его могила сейчас.

Играл в театре и был на разогреве у Титомира

Крутиков родился 11 декабря 1970 года в Донецке. После окончания восьмого класса его семья переехала в Ростов-на-Дону, где он поступил в музыкальное училище на ритм-секцию. Спустя несколько месяцев Сергей вернулся в родной Донецк и продолжил обучение в ПТУ, одновременно работая актером в Донецком областном украинском музыкально-драматическом театре имени Артема. В этот период парень увлекся хип-хопом и брейк-дансом, некоторое время входил в состав дуэта "Точка замерзания". После выпуска Крутиков переехал в Санкт-Петербург, где поступил в Высшую школу культуры, а затем обосновался в Москве.

Михей начинал как участник группы Bad Balance, созданной ШЕFF'ом и диджеем DJ LA. Коллектив выступал на разогреве у Богдана Титомира по всей России, а позже добился успеха на европейской сцене. Особую популярность группе принесли альбомы "Налетчики" (1994) и Chisto Pro (1996).

Михей с Bad Balance

С 1995 года Михей начал сольную карьеру в проекте "Михей и Джуманджи". Уже дебютный альбом — "С*ка любовь" — стал настоящим прорывом, а песни обрели статус хитов. В 1999 году дончанина признали лучшим исполнителем.

Смерть в 31 год и могила в Москве

В июле 2002 года у Крутикова случился инсульт, от последствий которого он восстановился уже к августу. Вечером 27 октября рэперу внезапно стало плохо, и несмотря на прибытие скорой помощи спасти Сергея не удалось — он скончался в возрасте 31 года. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, вызванная оторвавшимся тромбом.

30 октября 2002 года Крутикова кремировали в Николо-Архангельском крематории, а его прах захоронили на Ваганьковском кладбище в Москве. На надгробии установлен памятник из серого гранита с бюстом Михея, изображенным с опущенной головой. Его рука покоится на табличке с надписью Jumanji ("Джуманджи").

Могила Сергей Крутикова "Михея" Могила Сергей Крутикова "Михея"

У подножия постамента установлена табличка с надписью: "Крутиков Сергей Евгеньевич 1970–2002. Я тебя никогда не забуду. Настя". Эскиз памятника создала возлюбленная Сергея — Анастасия Фильченко. При жизни артист не состоял в браке и не имел детей.

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