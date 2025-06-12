От чего в 48 лет умер участник группы "Океан Эльзы" Гриша Чайка и что о нем известно

У музыканта остались жена и маленькая дочь

В четверг, 12 июня, умер известный украинский гитарист и близкий друг Святослава Вакарчука — Григорий Чайка. Музыканта, который много лет был участником концертного состава группы "Океан Эльзы", не стало на 49 году жизни.

Печальную новость сообщили в "ОЭ" в Инстаграме. "Ушел из жизни Гриша Чайка. Талантливый музыкант, гитарист группы 4АЙКА, участник нашей концертной команды, с которым мы работали много лет. Последние месяцы он боролся со страшной болезнью, но Бог забрал его к себе. Светлая память тебе, друг", — написали коллеги Чайки.

В мае 2025 года стало известно, что Григорий заболел — об этом сначала сообщили его друзья. Впоследствии сам музыкант подтвердил диагноз: у него обнаружили рак крови (лейкоз). Он обратился к неравнодушным с просьбой о помощи. "Это непросто писать, но самостоятельно справиться очень тяжело", — писал музыкант.

Умер Григорий Чайка

У музыканта был рак крови

Что известно о Грише Чайке

Григорий ("Гриша") Чайка (Grisha Chayka) родился 13 сентября 1977 года в Харькове. В 2000 году основал группу 4АЙКА, ставшая одной из первых acid-jazz проектов в Украине. Впоследствии являлся также участником коллективов Sunsay и Kislorod. С 2015 года Чайка был сессионным гитаристом и техником знаменитой украинской группы "Океан Эльзы", часто гастролировал с командой по всем крупным концертным локациям. Он также выступал на концертах в поддержку украинских военных.

Григорий Чайка родом из Харькова. Фото: instagram.com/grisha_chayka

Последнее его сообщение в соцсетях датировано 10 июня. Тогда он писал о восстановлении после второй химиотерапии, а также просил помощи с донорами крови.

У Гриши осталась жена и маленькая дочь Полина.

Григорий с семьей. Фото: instagram.com/grisha_chayka

Фронтмен "Океана Эльзы" Святослав Вакарчук почтил сообщением своего коллегу по сцене: "Сегодня не стало нашего друга, хорошего музыканта и светлого человека — Гриши Чайки… Я сижу и думаю, в какое же время мы живем… У каждого — так много потерь… мучительных, непоправимых… у каждого… Почивай с Богом, дорогой Гриша! Ты навсегда с нами".

Напомним, что у лидера группы "Океан Эльзы" 5 лет назад скончался отец. "Телеграф" писал, как выглядит могила Ивана Вакарчука.