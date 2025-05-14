Худой рокер с длинными волосами: каким был в молодости фронтмен культового "Океана Эльзы" Вакарчук

Певцу исполнилось 50 лет!

Известный певец Святослав Вакарчук празднует в эту среду свое 50-летие. Фронтмен легендарной рок-группы "Океан Эльзы" — один из самых влиятельных музыкантов в украинском шоу-бизнесе. Ставший голосом поколения исполнитель нередко менял свой стиль.

Музыкальная карьера Вакарчука началась в 1994 году с присоединением к группе "Клан тишины", которую позже была переименована в "Океан Эльзи". Уже первые альбомы группы — "Там, де нас нема" и "Янанебібув" — вывели коллектив на вершину украинской сцены. Мощный, эмоциональный вокал Святослава и глубокие тексты коллектива сразу нашли отклик в сердцах миллионов.

Как в молодости выглядел Слава Вакарчук

Модный образ артиста с годами претерпел эволюцию. Сейчас он может похвастаться рельефным телом, а в юности был худым. В начале карьеры Вакарчук носил длинные волосы, джинсы, футболки и кожаные куртки. Это был типичный для рок-музыканта 90-х образ.

Вакарчук сейчас и тогда

Со временем образ стал более выверенным. Святослав уже был с короткой стрижкой, часто появлялся в белых рубашках, пиджаках, иногда — в классических брюках с кедами.

С началом полномасштабной войны Вакарчук стал появляться в толстовках и футболках с украинскими атрибутиками — в удобной одежде для поездок в горячие точки и встреч с военными.

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