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Худий рокер з довгим волоссям: яким був у молодості фронтмен культового "Океану Ельзи" Вакарчук

Автор
Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Святослав Вакарчук народився 14 березня 1975 року
Святослав Вакарчук народився 14 березня 1975 року. Фото Колаж "Телеграфу"

Співаку виповнилося 50 років!

Відомий співак Святослав Вакарчук святкує цієї середи своє 50-річчя. Фронтмен легендарного рок-гурту "Океан Ельзи" — один із найвпливовіших музикантів в українському шоубізнесі. Виконавець, який став голосом покоління, нерідко змінював свій стиль.

Музична кар’єра Вакарчука розпочалася у 1994 році з приєднанням до гурту "Клан тиші", який пізніше було перейменовано на "Океан Ельзи". Вже перші альбоми гурту – "Там, де нас нема" та "Янанебібув" – вивели колектив на вершину української сцени. Потужний, емоційний вокал Святослава та глибокі тексти колективу одразу знайшли відгук у серцях мільйонів.

Як у молодості виглядав Слава Вакарчук

Модний образ артиста з роками зазнав еволюції. Зараз він може похвалитися рельєфним тілом, а в юності був худим. На початку кар’єри Вакарчук носив довге волосся, джинси, футболки та шкіряні куртки. Це був типовий для рок-музиканта 90-х образ.

святослав вакарчук у молодості
святослав вакарчук у молодості
Вакарчук зараз і тоді
святослав вакарчук у молодості
святослав вакарчук у молодості
святослав вакарчук у молодості

Згодом образ став більш вивіреним. Святослав уже був із короткою стрижкою, часто з’являвся у білих сорочках, піджаках, іноді – у класичних штанах із кедами.

святослав вакарчук
вакарчук святослав
вакарчук святослав
вакарчук святослав
вакарчук святослав

З початком повномасштабної війни Вакарчук став з’являтися у толстовках та футболках з українськими атрибутиками — у зручному одязі для поїздок у гарячі точки та зустрічі з військовими.

вакарчук святослав
вакарчук святослав
вакарчук святослав
вакарчук святослав

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Теги:
#Молодість #Океан Ельзи #День народження #Святослав Вакарчук