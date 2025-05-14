Худий рокер з довгим волоссям: яким був у молодості фронтмен культового "Океану Ельзи" Вакарчук

Співаку виповнилося 50 років!

Відомий співак Святослав Вакарчук святкує цієї середи своє 50-річчя. Фронтмен легендарного рок-гурту "Океан Ельзи" — один із найвпливовіших музикантів в українському шоубізнесі. Виконавець, який став голосом покоління, нерідко змінював свій стиль.

Музична кар’єра Вакарчука розпочалася у 1994 році з приєднанням до гурту "Клан тиші", який пізніше було перейменовано на "Океан Ельзи". Вже перші альбоми гурту – "Там, де нас нема" та "Янанебібув" – вивели колектив на вершину української сцени. Потужний, емоційний вокал Святослава та глибокі тексти колективу одразу знайшли відгук у серцях мільйонів.

Як у молодості виглядав Слава Вакарчук

Модний образ артиста з роками зазнав еволюції. Зараз він може похвалитися рельєфним тілом, а в юності був худим. На початку кар’єри Вакарчук носив довге волосся, джинси, футболки та шкіряні куртки. Це був типовий для рок-музиканта 90-х образ.

Вакарчук зараз і тоді

Згодом образ став більш вивіреним. Святослав уже був із короткою стрижкою, часто з’являвся у білих сорочках, піджаках, іноді – у класичних штанах із кедами.

З початком повномасштабної війни Вакарчук став з’являтися у толстовках та футболках з українськими атрибутиками — у зручному одязі для поїздок у гарячі точки та зустрічі з військовими.

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