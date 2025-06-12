Від чого у 48 років помер учасник гурту "Океан Ельзи" Гриша Чайка і що про нього відомо

У музиканта залишились дружина і маленька донька

У четвер, 12 червня, помер відомий український гітарист і близький друг Святослава Вакарчука — Григорій Чайка. Музиканта, який багато років був учасником концертного складу гурту "Океан Ельзи", не стало на 49 році життя.

Сумну новину повідомили в "ОЕ" в Інстаграмі. "Пішов з життя Гриша Чайка. Талановитий музикант, гітарист гурту 4АЙКА, учасник нашої концертної команди, з яким ми працювали багато років. Останні місяці він боровся зі страшною хворобою, але Бог забрав його до себе. Світла пам’ять тобі, друже", — написали колеги Чайки.

У травні 2025 року стало відомо, що Григорій захворів — про це спершу повідомили його друзі. Згодом сам музикант підтвердив діагноз: у нього виявили рак крові (лейкоз). Він звернувся до небайдужих із проханням про допомогу. "Це непросто писати, але самостійно впоратись дуже важко", — писав музикант.

Помер Григорій Чайка

У музиканта був рак крові

Що відомо про Гришу Чайку

Григорій ("Гриша") Чайка (Grisha Chayka) народився 13 вересня 1977 року у Харкові. У 2000 році заснував гурт 4АЙКА, що став одним із перших acid-jazz проєктів в Україні. Згодом був також учасником колективів Sunsay і Kislorod. З 2015 року Чайка був сесійним гітаристом і техніком знаменитого українського гурту "Океан Ельзи", часто гастролював з командою по всіх великих концертних локаціях. Він також виступав на концертах на підтримку українських військових.

Григорій Чайка родом з Харкова. Фото: instagram.com/grisha_chayka

Останній його допис у соцмережах датований 10 червня. Тоді він писав про відновлення після другої хімієтерапії, а також просив допомоги з донорами крові.

У Гриші залишилась дружина та маленька донечка Поліна.

Григорій з родиною. Фото: instagram.com/grisha_chayka

Фронтмен "Океану Ельзи" Святослав Вакарчук вшанував дописом свого колегу по сцені: "Сьогодні не стало нашого друга, хорошого музиканта і світлої людини — Гріші Чайки… Я сиджу та думаю, в який же час ми живемо… У кожного — так багато втрат… болісних, непоправних… у кожного… Спочивай з Богом, дорогий Гріша! Ти — назавжди з нами".

Нагадаємо, що у лідера гурту "Океан Ельзи" 5 років тому помер батько. "Телеграф" писав, як виглядає могила Івана Вакарчука.