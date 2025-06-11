Півроку була прикута до ліжка: де зараз ведуча "Території А" Рудницька і як змінилася

Анжеліка активно допомагає українській армії з 2014 року

Анжеліка Рудницька наприкінці 90-х років була однією з найпопулярніших телеведучих в Україні, але на відміну від своєї колеги Слави Фролової не пропадає з медійного простору, а продовжує активно розвивати кар’єру. Ведучій довелося пережити чимало випробувань, які зробили її сильнішою та допомогли відкрити в ній нові таланти.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, куди зникла Анжеліка Рудницька і чим займається. Сьогодні, 11 червня, відомій телеведучій виповнилося 55 років.

Анжеліка Рудницька — що про неї відомо

Українська телеведуча Анжеліка Рудницька народилася 1970 року в Рівно в сім’ї журналістів, тому з юності вирішила піти стопами батьків. Після школи вона стала студенткою Київського національного університету імені Т. Шевченка й мріяла писати матеріали про науку та зовсім не хотіла пов’язувати життя з телебаченням.

Анжеліка Рудницька в молодості

Але, як кажуть, від долі не втечеш. Бувши студенткою, Анжеліка почала працювати на "Першому каналі" Українського телебачення у редакції науково-пізнавальних програм, а 1994 року разом із поетом Олександром Бригінцем організувала арт-агентство "Територія А". Через рік Рудницька стала вести програму "Мистецький канал Територія А", а потім стала ведучою передачі "Хіт-парад Території А", яка стала культовою і принесла Анжеліці велику популярність.

Анжеліка Рудницька була однією з найпопулярніших ведучих

Окрім телебачення, Анжеліка розвивалася і в музичній сфері, у 1998 році вона вперше записала пісню "У долі своя весна", а 1999 року ще дві пісні, отримавши звання "Заслуженої артистки України". Проте розпочинати кар’єру сольної співачки відмовилася.

Анжеліка Рудницька займається музичною кар’єрою

У своєму інтерв’ю телеведуча розповіла, що максимально вкладалася в проєкт "Територія А", оскільки його хіт-парад був першим в історії українського телебачення, і багато артистів прагнули там опинитися. Відео, що потрапляли до хіт-параду, були вітчизняного виробництва, але самі пісні звучали різними мовами, а ось україномовні кліпи проходили без черги.

Але навесні 2004 року, перебуваючи на піку популярності, з Анжелікою Рудницькою сталася біда. В інтерв’ю "ТСН" телеведуча зізналася, що її раптово паралізувало і вона півроку була прикута до ліжка. Лікарі не давали втішних прогнозів та рекомендували зробити операцію, від якої Анжеліка відмовилася.

Анжеліка Рудницька пережила тяжку хворобу

У важкі хвилини найбільшу підтримку їй надала мати, яка завжди була поруч. Щоб відволіктися від болю та важких думок, Анжеліка відкрила в собі талант до створення картин за допомогою ниток. Її полотна, зокрема "Незримий корінь" та "Пролог", стали дуже відомі.

Анжеліка Рудницька почала створювати картини

Анжеліка поступово вчилася заново ходити й принципово не пересувалася за допомогою милиць. Телеведучій вдалося стати на ноги й у 2005 році вона з’явилася на сцені, взявши участь у відборі на "Євробачення".

Анжеліку Рудницьку півроку було паралізовано

Але у 2008 році хвороба знову загострилася і Рудницькій довелося заново вчитися ходити та відновлюватись. Як з’ясувалося пізніше, не дарма Анжеліка відмовилася від операції, яку їй радили зробити спочатку лікарі, інакше вона назавжди була б прикута до інвалідного візка.

Завдяки завзятості та вірі в себе Анжеліці й вдруге вдалося впоратися із хворобою. У 2009 році вона почала випускати книги, викладати в університеті імені Т. Шевченка, а також стала членом Громадської ради при Нацраді з питань телебачення та радіомовлення України, а у 2012 році очолила пост президента "Території А".

Анжеліка Рудницька продовжує розвивати кар’єру та творчість

Де зараз Анжеліка Рудницька і як виглядає

Українська знаменитість продовжує працювати над своїм дітищем "Територія А" та розвиватиметься в інших творчих сферах. Анжеліка продовжує жити в Україні та з 2014 року активно займається волонтерською роботою, допомагаючи ЗСУ.

Як зараз виглядає Анжеліка Рудницька

У себе на сторінці у Facebook Рудницька зазначила, що була учасницею трьох українських революцій: Революція на граніті (1990 року), Помаранчевої революції (2004 рік) та Революції Гідності (2013 рік). Під час Євромайдану Рудницька провела унікальний новорічний концерт-мітинг, а 2015 року стала ініціатором акції "Ангели пам’яті".

На своїх сторінках у соціальних мережах Анжеліка підтримує збори на українську армію, а також ділиться наслідками російських обстрілів. В інтерв’ю "Апостроф" телеведуча розповіла, що війна з Росією для неї розпочалася у 2014 році й вона часто приїжджала на фронт, випускала патріотичні пісні, щоб підтримати моральний дух наших солдатів.

Анжеліка Рудницька активно допомагає ЗСУ

Від злості й негативу, який постійно накопичується, Рудницька намагається позбавлятися за допомогою творчості. Деякі її художні полотна навіть пережили окупацію у Херсоні. З 2022 року багато картин вона присвятила темі війни.

І навіть у свій день народження Анжеліка Рудницька запросила всіх охочих на благодійний концерт, а замість квітів та подарунків попросила принести книжки для бібліотеки (на цей раз для Херсонської області), а також робити донати на закупівлю дронів.

Анжеліка Рудницька продовжує жити в Україні

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