Відмовився від яскравого образу та рідко дає інтерв’ю: куди пропав Дзідзьо і як зараз виглядає

З початку війни артист не з’являється у розважальних шоу

Український співак Михайло Хома, який розлучився із дружиною SLAVIA після 20-річного шлюбу, підкорив публіку в образі яскравого та веселого Дзідзьо. Його гурт збирав стадіони завдяки запальним пісням та потужній енергетиці. Проте, все змінилося після вторгнення Росії.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, куди зник і як змінився Дзідзьо. Ми дізналися, чим артист займається під час війни.

Михайло Хома — що про нього відомо

Український артист Михайло Хома народився у 1983 році у селищі Бортники (Львівська область), де провів дитинство, а потім із батьками переїхав до Новояворівська. Там Михайло почав навчатися у музичній школі та знайомитися зі світом академічного вокалу.

Дзідзьо в юності

У юному віці артиста називали Робертіно Лоретті, тому що він брав участь у всіх концертах у музичній школі та концертах міста. Вищу освіту Михайло здобув у Львівському музичному училищі імені С. П. Людкевича, а потім у Київському національному університеті культури та мистецтв.

Перші кроки в музичній кар’єрі Хома почав робити у Львові, де створив гурт "Друзі" та виступав із ним на корпоративах та весіллях. У 2008 році співак-початківець записав кавер на пісню "Календар", яку почув Кузьма Скрябін. Він запропонував Михайлу створити кавер на його пісню "Старі фотографії", який був гідно оцінений.

Тоді Хома і вигадав свій сценічний образ "Дзідзьо", саме так називали його діда-поляка Маркуля Яна Казимировича. Але виступати під ним Михайло почав не одразу. Деякий час він був солістом гурту "Sex Shop Boys", який лише через рік став гуртом DZIDZIO, отримавши новий виток завдяки продюсеру Анатолію Безуху.

Група DZIDZIO збирала стадіону

Смішні пісні, зокрема "Кадилак", "Ялта", "Я і Сара", які підкріплювалися авторськими короткометражками, одразу підкорили публіку. Група почала збирати стадіони та гастролювати різними містами, дивуючи сміливими та незвичайними образами.

Дзідзьо підкорив публіку своїм яскравим чином

Крім того, Михайло Хома випустив два фільми: "DZIDZIO Контрабас" та "DZIDZIO: Перший раз", виступивши не лише як головний актор, а й у ролі режисера, автора ідеї, продюсера.

Дзідзьо випустив дві фірми

Також Дзідзьо брав участь у шоу "Танці із зірками", був суддею у "Х-Факторі", "Україна має талант. Діти", та шоу "Маска". Але згодом відмовився від яскравого сценічного образу.

Дзідзьо у "Танцях із зірками"

Куди пропав Дзідзьо і чим займається

З початку повномасштабної війни Михайло Хома практично перестав давати інтерв’ю та нечасто з’являтися у медійному просторі, зокрема у розважальних шоу. У 2024 році артист заявив, що більше не виступатиме як DZIDZI.

"Коли людині нема чого втрачати, там є дуже велика воля, свобода. А коли в людини з’являється якась відповідальність, перед дітьми, наступним поколінням, державою, тоді ти розумієш, що треба трошки нести її. Це трансформація. Ми ростемо, слава Богу", — сказав співак.

Як зараз виглядає Дзідзьо

У 2019 році Михайло Хома здивував шанувальників своїм потужним голосом, виконавши гімн України перед футбольним матчем. У 2020 році він отримав звання "Заслужений артист України".

Михайло Хома зараз в Україні та допомагає ЗСУ

З того часу його образи стали стриманими, а репертуар більш серйозним. Артист веде соціальні мережі, де показує свою діяльність. Разом з Олександром Пономарьовим та Юрієм Горбуновим він бере активну участь у благодійних концертах і збирає кошти на ЗСУ.

Михайло Хома дає благодійні концерти

"Ми щодня збираємо гроші. Особисто я з Олександром Пономарьовим – ми понад три мільйони доларів збирали по світу. З перших днів, коли було найстрашніше, ми їздили до військових, ми виступали у тих залах, яких немає ", — зазначав Михайло.

Михайло Хома разом із Олександром Пономарьовим

Минулого року Дзідзьо також брав участь у благодійних заходах у США на підтримку України. Зараз він продовжує виступати на сцені та підтримувати українську армію.

Як зараз виглядає Михайло Хома

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