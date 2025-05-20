Отказался от яркого образа и редко дает интервью: куда пропал Дзидзьо и как сейчас выглядит

С начала войны артист не появляется в развлекательных шоу

Украинский певец Михаил Хома, который развелся с женой SLAVIA после 20-летнего брака, покорил публику в образе яркого и веселого Дзидзьо. Его группа собирала стадионы благодаря зажигательным песням и мощной энергетике. Однако все изменилось после вторжения России.

"Телеграф" решил выяснить, куда пропал и как изменился Дзидзьо. Мы узнали, чем артист занимается во время войны.

Михаил Хома — что о нем известно

Украинский артист Михаил Хома родился в 1983 году в поселке Бортники (Львовская область), где провел детство, а затем с родителями переехал в Новояворовск. Там Михаил начал учиться в музыкальной школе и знакомиться с миром академического вокала.

Дзидзьо в юности

В юном возрасте артиста называли Робертино Лоретти, потому, что он участвовал во всех концертах в музыкальной школе и концертах города. Высшее образование Михаил получил во Львовском музыкальном училище имени С. П. Людкевича, а затем в Киевском национальном университете культуры и искусств.

Первые шаги в музыкальной карьере Хома начал делать во Львове, где создал группу "Друзья" и выступал с ней на корпоративах и свадьбах. В 2008 году начинающий певец записал кавер на песню "Календарь", которую услышал Кузьма Скрябин. Он предложил Михаилу создать кавер на его песню "Старі фотографії", который был оценен по достоинству.

Тогда Хома и придумал свой сценический образ "Дзидзьо", именно так называли его деда-поляка Маркуля Яна Казимировича. Но выступать под ним Михаил начал не сразу. Некоторое время он был солистом группы "Sex Shop Boys", которая только через год стала группой DZIDZIO, получив новый виток благодаря продюсеру Анатолию Безуху.

Группа DZIDZIO собирала стадиона

Забавные песни, в частности "Кадилак", "Ялта", "Я и Сара", которые подкреплялись авторскими короткометражками, сразу покорили публику. Группа начала собирать стадионы и гастролировать по разным городам, удивляя смелыми и необычными образами.

Дзидзьо покорил публику своим ярким образом

Кроме того, Михаил Хома выпустил два фильма: "DZIDZIO Контрабас" и "DZIDZIO: Первый раз", выступив не только в качестве главного актера, но и в роли режиссёра, автора идеи, продюсера.

Дзидзьо выпустил два фиьма

Также Дзидзьо участвовал в шоу "Танцы со звездами", был судьей в "Х-Факторе", "Украина имеет талант. Дети", и шоу "Маска". Но потом отказался от яркого сценического образа.

Дзидзьо в "Танцах со звездами"

Куда пропал Дзидзьо и чем занимается

С начала полномасштабной войны Михаил Хома практически перестал давать интервью и нечасто появляться в медийном пространстве, в частности в развлекательных шоу. В 2024 году артист заявил, что больше не будет выступать как DZIDZI.

"Когда человеку нечего терять, там есть очень большая воля, свобода. А когда у человека появляется какая-то ответственность, перед детьми, следующим поколением, государством, тогда ты понимаешь, что надо немножко нести ее. Это трансформация. Мы растем, слава Богу", — сказал певец.

Как сейчас выглядит Дзидзьо

В 2019 году Михаил Хома удивил поклонников своим мощным голосом, исполнив гимн Украины перед футбольным матчем. В 2020 году он получил звание "Заслуженный артист Украины".

Михаил Хома сейчас в Украине и помогает ВСУ

С тех пор его образы стали сдержанными, а репертуар более серьезным. Артист ведет социальные сети, где показывает свою деятельность. Вместе с Александром Пономаревым и Юрием Горбуновым он активно участвует в благотворительных концертах и собирает средства на ВСУ.

Михаил Хома дает благотворительные концерты

"Мы каждый день собираем деньги. Лично я с Александром Пономаревым – мы более трех миллионов долларов собирали по миру. С первых дней, когда было самое страшное, мы ездили к военным, мы выступали в тех залах, которых нет", — отмечал Михаил.

Михаил Хома вместе с Александром Пономаревым

В прошлом году Дзидзьо также принимал участие в благотворительных мероприятиях в США в поддержку Украины. Сейчас он продолжает выступать на сцене и поддерживать украинскую армию.

Как сейчас выглядит Михаил Хома

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