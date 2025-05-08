Влюбилась в младшего на 18 лет мужчину: куда пропала 49-летняя певица Lama и как выглядит

На пике карьеры Lama на 10 лет внезапно исчезла со сцены

Украинская певица Lama, как и Ассия Ахат, была настоящей звездой 2000-х годов, но внезапно для всех перестала давать концерты и взяла длительную творческую паузу. Сейчас артистка продолжает заниматься любимым делом, поддерживает украинскую армию и давно состоит в романтических отношениях с мужчиной, который младше ее на 18 лет.

"Телеграф" решил выяснить, как сейчас выглядит 49-летняя певица Lama и что известно о ее личной жизни. Мы узнали некоторые детали.

Певица Lama — что известно о ее карьерной пути и жизни

Украинская артистка Lama (Наталья Дзенькив — настоящее имя) родилась 14 декабря 1975 году в Ивано-Франковску в артистической семье, поэтому не удивительно, что она с детства мечтала стать известной. Но изначально Наталья активно занималась балетом, потом хотела стать фигуристкой, а затем нашла себя в музыке.

Lama в молодости

В начале 1990-х годов девушка пела в группе "Магия", а в 2005 году основала группу Lama. Через год Наталья выпустила первый альбом "Мені так треба", и он принес ей большой успех и популярность. А в 2007 году артистка получила премию MTV Europe Music Awards в категории "Лучший украинский исполнитель".

А после выхода третьего альбома Lama внезапно перестала давать концерты и исчезла со сцены. В 2023 году певица объяснила, что ей стало не комфортно в шоу-бизнесе, она нервничала из-за концертов, могла ночами не спать, а на фоне этого у нее появились проблемы со здоровьем. А окончательно из колеи ее выбила смерть отца в 2012 году. Из-за этого певица ушла на 10 лет в затишье.

В 2022 году Lama начала постепенно возвращаться к любимому делу, певица выпустила трек "Сильні люди" и активно поддерживала украинскую армию, а также собирала средства для нужд людей, пострадавших от российской агрессии.

Певица Lama на 10 лет пропала со сцены

Сейчас Lama занимается творчеством и благотворительностью. На своей странице в Instagram она делится рабочими и личными моментами, и не перестает удивлять молодым внешним видом, ведь ей в 49 лет удается выглядеть на 25.

Как выглядит сейчас певица Lama

Неудачный брак и роман с мужчиной, который младше на 18 лет

В интервью Славе Демину украинская певица Lama призналась, что была в браке. В 18 лет девушка влюбилась в парня, который почти сразу сделал ей предложение руки и сердца. Но их брак продлился всего год.

После развода Lama была в отношениях со своим продюсером, но вскоре они расстались, потому что сильно погружались в работе, забывав о личных отношениях.

Певица Lama была в браке

А в начале 2024 года артистка впервые показала своего избранника Романа, который младше ее на 18 лет. Но как рассказала певица в интервью Rostyslove Production, разница в возрасте между ними не ощущается, потому что на духовном уровне они на одной волне находятся.

Певица Lama и ее возлюбленный Роман

Известно, что Lama познакомилась с Романом во время отдыха в Херсонской области. Это произошло летом 2016 году, когда она пила кофе на берегу моря, который ей привезла подруга из Канады.

"Кофе был с ванилью и орехом. Он сидел рядом и, можно сказать, пришел на этот аромат, а уже на фоне кофе у нас завязался разговор", — рассказала Lama.

При знакомстве Роман не знал, что перед ним украинская певица, об этом ему спустя несколько дней их общения, рассказали друзья. Тем не менее пара до сих пор вместе, Роман переехал в Киев и спустя год отношений сделал артистке предложение. Но свадьбу они не сыграли и пока не планируют.

Lama живет с мужчиной, младше ее на 18 лет

В интервью "Люкс ФМ" за 2025 год Lama призналась, что не планирует рожать детей, потому что всегда боялась процесса родов. Сейчас ее устраивает жизнь в гармонии с собой и возлюбленным. Поначалу Роман не разделял ее взглядов, но впоследствии перешел на ее сторону.

Певица Lama поддерживает Украину

При этом певица отметила, что не будет прерывать беременность, если вдруг она наступит, если не будет для этого никаких показаний.

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