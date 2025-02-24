Ее называли самой эротичной и женственной певицей в 90-х: куда исчезла Карина Плай и где она сейчас

Певица осталась в Украине

Карина Плай – имя, когда-то звучавшее на всю украинскую эстраду. Она была секс-символом 90-х, как и Анна Самоина. Ее композиции до сих пор узнаваемы теми, кто вырос на волне поп-музыки. Однако внезапно певица исчезла из медиапространства.

Певицу назвали самой эротической и женственной исполнительницей. "Телеграф" решил выяснить, где сейчас Карина Плай.

Что известно о Карине Плай

Сценический псевдоним "Карина Плай" стал известен благодаря ее выступлениям на украинской эстраде. Она получила популярность как певица и автор песен, исполняя композиции на украинском и русском языках. В 2018 году по рейтингу MediaStar вошла в ТОП-100 самых влиятельных лиц Львовской области.

Карьера певицы началась в 1993 году. Через год она выпустила композицию "Мальчик мой", которая быстро стала хитом. В том же году вышел первый альбом исполнительницы под названием "Марево". Плай стала появляться на музыкальных фестивалях и побеждать на них, а также представила Украину на "Славянском базаре".

Через год певица смогла переехать в Киев. По ее словам, у нее было с собой 20 долларов. Поскольку в столице у нее не было знакомых, свою жизнь она взяла в свои руки. Для записи песен артистке пришлось взять кредит. Так она создала свой шоу-балет и новый сценический образ. Для заработка и узнаваемости Карина работала ведущей на ТВ и быстро стала популярной.

Таким образом, Карина Плай стала лицом модных брендов. В своем творчестве она не забывала и о волонтерстве. Артистка выступала на благотворительных фестивалях и пропагандировала здоровый образ жизни.

Певица поставила карьеру на паузу в 2008 году из-за кризиса, но вернулась в творчество через три года. Однако уже в 2013 году она вернулась в родной Львов из-за состояния здоровья родителей.

Где сейчас Карина Плай

В последние годы Карина Плай редко появляется на публике. В 2019 году она принимала участие в программе "Касается каждого" как эксперт, который помогает героям программы находить выход из сложных жизненных ситуаций.

Недавно в феврале 2025 года Карина поделилась своими впечатлениями от выступления группы Ziferblat на Национальном отборе на "Евровидение". Она отметила их интересную музыкальную подачу, заметив, что им не хватает энергетики и вокала для полного впечатления.

В сентябре 2024 Карина Плай прокомментировала удар беспилотниками по жилым зданиям Львова. Тогда пострадал район, где родилась певица.

Ранее "Телеграф" рассказывал, где сейчас Влада Литовченко, которая была звездой в 90-х. Она зарекомендовала себя как профессиональная модель, начала развиваться в других областях и продолжает появляться на экранах, хоть и не так часто, как раньше.