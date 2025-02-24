Її називали найеротичнішою та найжіночнішою співачкою у 90-х: куди зникла Карина Плай і де вона зараз

Співачка щалишилася в Україні

Карина Плай – ім'я, що колись звучало на всю українську естраду. Вона була секс-символом 90-х, як і Анна Самоіна. Її композиції досі впізнавані тими, хто виріс на хвилі поп-музики. Однак раптово співачка зникла з медіапростору.

Співачку назвали найеротичнішою і найжіночнішою виконавицею. "Телеграф" вирішив з’ясувати, де зараз Карина Плай.

Що відомо про Каріну Плай

Сценічний псевдонім "Карина Плай" став відомим завдяки її виступам на українській естраді. Вона здобула популярність як співачка та авторка пісень, виконуючи композиції українською та російською мовами. У 2018 році за рейтингом MediaStar увійшла до ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини.

Кар’єра співачки розпочалася у 1993 році. За рік вона випустила композицію "Хлопчик мій", яка швидко стала хітом. Того ж року вийшов перший альбом виконавиці під назвою "Марево". Плай стала з’являтися на музичних фестивалях і перемагати на них, а також представила Україну на "Слов'янському базарі".

За рік співачка змогла переїхати до Києва. За її словами, вона мала із собою 20 доларів. Оскільки у столиці у неї не було знайомих, своє життя вона взяла у свої руки. Для запису пісень артистці довелося взяти кредит. Так вна створила свій шоу-балет і новий сценічний образ. Для заробітку та впізнаваності, Карина працювала ведучою на ТБ і швидко стала популярною.

Таким чином Карина Плай стала обличчям модних брендів. У своїй творчості вона не забувала і про волонтерство. Артистка виступала на благодійних фестивалях і пропагувала здоровий спосіб життя.

Співачка поставила кар’єру на паузу у 2008 році через свіотву кризу, але повернулася у творчість через три роки. Однак вже у 2013 році вона повернулася до рідного Львова через стан здоров’я батьків.

Де зараз Карина Плай

Останніми роками Карина Плай рідко з'являється на публіці. У 2019 році вона брала участь у програмі "Касается каждого" як експерт, допомагаючи героям програми знаходити вихід із складних життєвих ситуацій.

Нещодавно, у лютому 2025 року, Карина поділилася своїми враженнями від виступу гурту Ziferblat на Національному відборі на "Євробачення". Вона відзначила їхню цікаву музичну подачу, зауваживши, що їм бракує енергетики та вокалу для повного враження.

У вересні 2024 року Карина Плай прокоментувала удар безпілотниками по житлових будівлях Львова. Тоді постраждав район, де народилася співачка.

Раніше "Телеграф" розповідав, де зараз Влада Литовченко, яка була зіркою у 90-х. Вона зарекомендувала себе як професійна модель, почала розвиватися в інших сферах і продовжує з’являтися на екранах, хоч і не так часто, як раніше.