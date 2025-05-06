Стала женой американца и поборола рак: как изменилась Мика Ньютон и поддерживает ли Украину
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Артистка последние годы не радует фанатов новыми песнями
Популярная украинская певица Мика Ньютон, которая в 2011 году представляла нашу страну на "Евровидение", а в этом году такая честь выпала группе Ziferblat, несколько лет живет в США. Артистка вышла замуж, пережила тяжелую борьбу с онкологией и немного сменила сферу деятельности.
"Телеграф" решил выяснить, как сейчас выглядит 39-летняя Мика Ньютон и что о ней известно. Мы узнали, поддерживает ли знаменитость Украину в войне.
Мика Ньютон — каким был ее карьерный путь
Популярная певица Мика Ньютон (Оксана Грицай — настоящее имя) родилась 5 марта 1986 году в Бурштыне Ивано-Франковской области. Ее отец и прадед увлекались музыкой, поэтому Мика переняла их талан и с детства мечтала выступать на сцене.
Будущая звезда окончила музыкальную школу, а также Киевский колледж эстрадного и циркового искусства. Благодаря своему голосу Мика неоднократно становилась победительницей музыкальных фестивалей, поэтому привлекла внимание продюсера Юрия Фалесы и подписала с ним контракт. Тогда и родился ее псевдоним "Мика Ньютон", с которым она начала покорять сцену.
Ее хиты "Теплая река", "В плену", "Лунопарк" и "Белые лошади" стали мегапопулярными и звучали в молодежном сериале "Кадеты". Но вскоре между Микой и Фалесой произошел конфликт и дело дошло даже до суда, который выиграла артистка.
"Я жалею, что были такие времена, когда нам внушали, что быть в России – это круто. В учебных заведениях преподавали на русском, национальные новости на русском. И это шок, когда я сейчас об этом думаю. Я подписала контракт в 16 лет, мне не давали принимать решения", – рассказывала артистка.
В 2011 году Мика Ньютон представляла Украину на международном конкурсе "Евровидение" и заняла четвертое место. После этого знаменитость умчала в США, чтобы продолжить карьеру там, но собиралась через два года вернуться. Однако судьба внесла свои коррективы.
Как изменилась Мика Ньютон и где она сейчас
В Америке украинская певица в магазине познакомилась с американским бизнесменом, владельцем модельного агентства Saint Agency Крисом Сааведром. В 2018 году они сыграли пышную свадьбу и Мика осталась жить в США.
Но артистка не радовала поклонников новыми хитами, в 2019 году врачи поставили ей диагноз рак яичника. Об этом Мика через время сообщила на своей странице в Instagram.
По словам артистки, ей пришлось пройти тяжелое время, когда она думала, что никогда не сможет стать мамой. Но, к счастью, у нее есть шанс еще выносить и родить ребенка, поскольку ей удалили только один яичник. Но в интервью "ЖВК" Мика призналась, что если все же не сможет родить самостоятельно, они с мужем не против взять ребенка из детского дома.
Артистке удалось побороть болезнь, но она вынуждена каждые полгода проходить полное обследование.
Сейчас Мика Ньютон не занимается музыкальной деятельностью, она работает моделью и часто снимается в рекламах. На своей странице в социальной сети она публикует фотографии с путешествий и показывает себя в различных стильных образах.
Что Мика Ньютон говорит о войне в Украине
Популярная артистка оказалась в числе тех, кто несмотря на жизнь за границей, не забывает о родной стране, особенно в такой тяжелый период. По состоянию на 2022 год, как рассказывала Мика, ее сестра Лилия более 20 лет работает в Вооруженных Силах Украины. Когда началось полномасштабное вторжение, Лилия осталась в Украине, а родителей и дочь были в Польше, откуда их увезла Мика в США.
"Она – майор украинской армии, поэтому смотреть за моими родными уже было некому. Лиля мне позвонила и говорит: "Слушай, забирай, потому что у меня нет времени ни на малышку, ни на что. Я буду только переживать, где они и как они"", — рассказала певица.
А вначале 2024 года вместе с мужем-американцем впервые за долгое время Мика Ньютон вернулась с визитом в Украину. На следующей день Россия нанесла по нашей стране массовый ракетный удар, и певица рассказала об этом на своей странице. Мика призвала мир остановить разрушительные действия России.
Также артиста подчеркнула, что ее муж не боялся приезжать в Украину, потому что любит нашу страну.
В 2025 году стало известно, что Мика Ньютон перевела на украинский язык свою русскоязычную композицию "В плену". Обновленная версия песни прозвучала на благотворительном вечере в Нью-Йорке, который был посвящен Украине.
"Телеграф" писал ранее, куда исчез певец 2000-х Василий Бондарчук. Его называли секс-символом украинского шоу-бизнеса.