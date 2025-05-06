Стала женой американца и поборола рак: как изменилась Мика Ньютон и поддерживает ли Украину

Артистка последние годы не радует фанатов новыми песнями

Популярная украинская певица Мика Ньютон, которая в 2011 году представляла нашу страну на "Евровидение", а в этом году такая честь выпала группе Ziferblat, несколько лет живет в США. Артистка вышла замуж, пережила тяжелую борьбу с онкологией и немного сменила сферу деятельности.

"Телеграф" решил выяснить, как сейчас выглядит 39-летняя Мика Ньютон и что о ней известно. Мы узнали, поддерживает ли знаменитость Украину в войне.

Мика Ньютон — каким был ее карьерный путь

Популярная певица Мика Ньютон (Оксана Грицай — настоящее имя) родилась 5 марта 1986 году в Бурштыне Ивано-Франковской области. Ее отец и прадед увлекались музыкой, поэтому Мика переняла их талан и с детства мечтала выступать на сцене.

Будущая звезда окончила музыкальную школу, а также Киевский колледж эстрадного и циркового искусства. Благодаря своему голосу Мика неоднократно становилась победительницей музыкальных фестивалей, поэтому привлекла внимание продюсера Юрия Фалесы и подписала с ним контракт. Тогда и родился ее псевдоним "Мика Ньютон", с которым она начала покорять сцену.

Мика Ньютон и Юрий Фалеса

Ее хиты "Теплая река", "В плену", "Лунопарк" и "Белые лошади" стали мегапопулярными и звучали в молодежном сериале "Кадеты". Но вскоре между Микой и Фалесой произошел конфликт и дело дошло даже до суда, который выиграла артистка.

"Я жалею, что были такие времена, когда нам внушали, что быть в России – это круто. В учебных заведениях преподавали на русском, национальные новости на русском. И это шок, когда я сейчас об этом думаю. Я подписала контракт в 16 лет, мне не давали принимать решения", – рассказывала артистка.

В 2011 году Мика Ньютон представляла Украину на международном конкурсе "Евровидение" и заняла четвертое место. После этого знаменитость умчала в США, чтобы продолжить карьеру там, но собиралась через два года вернуться. Однако судьба внесла свои коррективы.

Как изменилась Мика Ньютон и где она сейчас

В Америке украинская певица в магазине познакомилась с американским бизнесменом, владельцем модельного агентства Saint Agency Крисом Сааведром. В 2018 году они сыграли пышную свадьбу и Мика осталась жить в США.

Мика Ньютон вышла замуж за американца

Но артистка не радовала поклонников новыми хитами, в 2019 году врачи поставили ей диагноз рак яичника. Об этом Мика через время сообщила на своей странице в Instagram.

Мика Ньютон поборола рак

По словам артистки, ей пришлось пройти тяжелое время, когда она думала, что никогда не сможет стать мамой. Но, к счастью, у нее есть шанс еще выносить и родить ребенка, поскольку ей удалили только один яичник. Но в интервью "ЖВК" Мика призналась, что если все же не сможет родить самостоятельно, они с мужем не против взять ребенка из детского дома.

Мика Ньютон со своим супругом

Артистке удалось побороть болезнь, но она вынуждена каждые полгода проходить полное обследование.

Сейчас Мика Ньютон не занимается музыкальной деятельностью, она работает моделью и часто снимается в рекламах. На своей странице в социальной сети она публикует фотографии с путешествий и показывает себя в различных стильных образах.

Мика Ньютон живет в США

Что Мика Ньютон говорит о войне в Украине

Популярная артистка оказалась в числе тех, кто несмотря на жизнь за границей, не забывает о родной стране, особенно в такой тяжелый период. По состоянию на 2022 год, как рассказывала Мика, ее сестра Лилия более 20 лет работает в Вооруженных Силах Украины. Когда началось полномасштабное вторжение, Лилия осталась в Украине, а родителей и дочь были в Польше, откуда их увезла Мика в США.

"Она – майор украинской армии, поэтому смотреть за моими родными уже было некому. Лиля мне позвонила и говорит: "Слушай, забирай, потому что у меня нет времени ни на малышку, ни на что. Я буду только переживать, где они и как они"", — рассказала певица.

Мика Ньютон поддерживает Украину

А вначале 2024 года вместе с мужем-американцем впервые за долгое время Мика Ньютон вернулась с визитом в Украину. На следующей день Россия нанесла по нашей стране массовый ракетный удар, и певица рассказала об этом на своей странице. Мика призвала мир остановить разрушительные действия России.

Мика Ньютон с мужем попала под обстрел

Также артиста подчеркнула, что ее муж не боялся приезжать в Украину, потому что любит нашу страну.

Мика Ньютон приезжает иногда в Украину

В 2025 году стало известно, что Мика Ньютон перевела на украинский язык свою русскоязычную композицию "В плену". Обновленная версия песни прозвучала на благотворительном вечере в Нью-Йорке, который был посвящен Украине.

Мика Ньютон в США

"Телеграф" писал ранее, куда исчез певец 2000-х Василий Бондарчук. Его называли секс-символом украинского шоу-бизнеса.