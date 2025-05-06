Стала дружиною американця і поборола рак: як змінилася Міка Ньютон і чи підтримує Україну

Артистка останні роки не тішить фанатів новими піснями

Популярна українська співачка Міка Ньютон, яка у 2011 році представляла нашу країну на "Євробачення", а цього року така честь випала гурту Ziferblat, кілька років живе у США. Артистка вийшла заміж, пережила важку боротьбу з онкологією та трохи змінила сферу діяльності.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як зараз виглядає 39-річна Міка Ньютон і що про неї відомо. Ми дізналися, чи підтримує знаменитість Україну.

Міка Ньютон — яким був її кар’єрний шлях

Популярна співачка Міка Ньютон (Оксана Грицай – справжнє ім’я) народилася 5 березня 1986 року у Бурштині Івано-Франківської області. Її батько та прадід захоплювалися музикою, тому Міка перейняла їхній талан і з дитинства мріяла виступати на сцені.

Майбутня зірка закінчила музичну школу, а також Київський коледж естрадного та циркового мистецтва. Завдяки своєму голосу Міка неодноразово ставала переможницею музичних фестивалів, тож привернула увагу продюсера Юрія Фальоси та підписала з ним контракт. Тоді й народився її псевдонім "Міка Ньютон", з яким вона почала підкорювати сцену.

Міка Ньютон та Юрій Фальоса

Її хіти "Теплая река", "В плену", "Лунопарк" та "Белые лошади" стали мегапопулярними та звучали у молодіжному серіалі "Кадети". Але невдовзі між Мікою та Фальосою стався конфлікт і справа дійшла навіть до суду, який виграла артистка.

"Я шкодую, що були такі часи, коли нам казали, що бути в Росії — це круто. У навчальних закладах викладали російською, національні новини російською. І це шок, коли я зараз про це думаю. Я підписала контракт у 16 років, мені не давали приймати рішення", — розповідала артистка.

У 2011 році Міка Ньютон представляла Україну на міжнародному конкурсі "Євробачення" та посіла четверте місце. Після цього знаменитість помчала до США, щоб продовжити кар’єру там, але збиралася через два роки повернутися. Проте, доля внесла свої корективи.

Як змінилася Міка Ньютон і де вона зараз

В Америці українська співачка у магазині познайомилася з американським бізнесменом, власником модельної агенції Saint Agency Крісом Сааведром. У 2018 році вони зіграли пишне весілля і Міка залишилася жити у США.

Міка Ньютон вийшла заміж за американця

Але артистка не радувала шанувальників новими хітами, у 2019 році лікарі поставили їй діагноз рак яєчника. Про це Міка через деякий час повідомила на своїй сторінці в Instagram.

Міка Ньютон поборола рак

За словами артистки, їй довелося пройти тяжкий період, коли вона думала, що ніколи не зможе стати мамою. Але, на щастя, вона має шанс ще виносити й народити дитину, оскільки їй видалили лише один яєчник. Але в інтерв’ю "ЖВЛ" Міка зізналася, що якщо все ж таки не зможе народити самостійно, вони з чоловіком не проти взяти дитину з дитячого будинку.

Міка Ньютон зі своїм чоловіком

Артистці вдалося подолати хворобу, але вона змушена кожні півроку проходити повне обстеження.

Зараз Міка Ньютон не займається музичною діяльністю, вона працює моделлю та часто знімається в рекламах. На своїй сторінці в соціальній мережі вона публікує фотографії з подорожей та показує себе у різних стильних образах.

Міка Ньютон живе у США

Що Міка Ньютон говорить про війну в Україні

Популярна артистка опинилася серед тих, хто попри життя за кордоном, не забуває про рідну країну, особливо в такий важкий період. Станом на 2022 рік, як розповідала Міка, її сестра Лілія понад 20 років працювала у Збройних Силах України. Коли почалося повномасштабне вторгнення, Лілія залишилася в Україні, а батьків та її донька були у Польщі, звідки їх відвезла Міка до США.

"Вона – майор української армії, тому дивитися за моїми рідними вже не було кому. Ліля мені зателефонувала і каже: "Слухай, забирай, бо в мене немає часу ні на малу, ні на що. Я тільки переживатиму, де вони і як вони", — розповіла співачка.

Міка Ньютон підтримує Україну

А на початку 2024 року разом із чоловіком-американцем вперше за довгий час Міка Ньютон повернулася з візитом до України. Наступного дня Росія завдала по нашій країні масований ракетний удар, і співачка розповіла про це на своїй сторінці. Міка закликала світ зупинити руйнівні дії Росії.

Міка Ньютон із чоловіком потрапила під обстріл

Також артиста наголосила, що її чоловік не боявся приїжджати до України, бо любить нашу країну.

Міка Ньютон іноді приїжджає в Україну

У 2025 році стало відомо, що Міка Ньютон переклала українською мовою свою російськомовну композицію "В плену". Оновлена версія пісні прозвучала на благодійному вечорі у Нью-Йорку, присвяченому Україні.

Міка Ньютон у США

"Телеграф" писав раніше, куди зник співак 2000-х Василь Бондарчук. Його називали секс-символом українського шоубізнесу.