Не виїхав, на відміну від Ями: що відомо про екссуддю "Танцюють всі" Раду Поклітару і де він зараз

Хореограф родом із Молдови, але не покинув Україну під час великої війни

Раду Поклітару — уродженець Молдови, який зробив вагомий внесок у розвиток балету в Україні. Його хореографічні постановки зривають бурхливі овації. Свого часу він був суддею популярного шоу "Танцюють всі", де сидів у кріслі поряд із Тетяною Денисовою, яка втекла до РФ, і Владом Ямою, який виїхав до Маямі.

Після початку повномасштабного вторгнення, балетмейстер не виїхав з України, на відміну від своїх ексколег, а продовжив будувати кар’єру тут. "Телеграф" вирішив з’ясувати, де зараз Раду Поклітару і що відомо про нього.

Що відомо про Раду Поклітару

Народився майбутній хореограф 22 березня 1972 року в місті Кишиневі Молдавської РСР. Його батьки були артистами балету. Вже у 4 роки Раду став вчитися танцювати у Палаці піонерів у рідному місті. Вищу освіту юнак здобував у Пермському хореографічному училищі та Білоруській академії музики, де вивчав хореографію.

За словами Поклітару, хореографічну освіту свого часу він здобув, бо не хотів служити в армії. Згодом він став створювати різні мініатюри для танцюристів та артистів балету. У 2000 році став головним балетмейстером Молдовської національної опери. Тривалий час Поклітару їздив з гастролями Україною, Білоруссю, Латвією, Росією.

У 2006 році хореограф заснував у Києві авторський театр "Київ Модерн-балет" за підтримки українського мецената Володимира Філіппова. Сам Поклітару зазначав, що "це не я вибрав Україну — це Україна вибрала мене".

"Танцюють всі"

Широку популярність Поклітару здобув не тільки через балетні постановки, але й завдяки участі в шоу "Танцюють всі". У кількох сезонах він сидів у суддівському кріслі разом із Тетяною Денисовою та Владом Ямою, які втекли з України після початку великої війни.

Фото: СТБ

Де зараз Раду Поклітару

Хореограф продовжує активно працювати в Україні. Він створює нові постановки та їздить із гастролями різними містами України. Зокрема, він поставив хореографію для вистав "Болеро", "Вій", "Дощ", "На прекрасному блакитному Дунаї", " Кармен", які грають у київському театрі.

Що каже про війну Раду Поклітару

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році, Раду Поклітару разом з колективом театру записав відео, в якому засудив дії Росії, назвавши їх геноцидом українського народу. У подальших інтерв'ю він пояснив, що не вважає за потрібне повторювати ці заяви, оскільки слова не можуть змінити реальність .​

Також Поклітару відмовився від постановок, пов'язаних з російською культурою, зокрема, відмовився ставити балети на музику Чайковського, вважаючи це недоречним у нинішній ситуації.​

Раніше "Телеграф" розповідав, де зараз актор Анатолій Пашинін. Він називав Путіна карликом і воював у ЗСУ з російським паспортом.