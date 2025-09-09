Народився в Україні, але вибрав Росію: куди зник Володимир Данилець із дуету "Кролики" і що говорить про війну

Комік родом з України, але збудував кар’єру в Росії і став рупором російської пропаганди

Володимир Данилець — комік українського походження, який багато років працює у дуеті "Кролики" разом із Володимиром Моїсеєнком. Він та його колега, з 2015 року не виступають в Україні і навіть їздили до окупованого Криму, таким чином легалізувавши таким чином його анексію Кремлем. Цього дня, 9 вересня, артист відзначає день народження — йому виповнилося 65 років.

"Телеграф" розповість, де зараз Володимир Данилець, який має звання народного артиста України, і що говорить про війну.

Володимир Данилець – що про нього відомо?

Комік Володимир Данилець народився 9 вересня 1960 року у селі Дмитрівка Чернігівської області. Після школи закінчив Київське естрадно-циркове училище, де познайомився із Володимиром Моісеєнком. У 1987 році вони заснували гумористичний дует "Кролики".

Дует "Кролики" на початку кар’єри

Багато глядачів ще з 90-х пам’ятають їхню знамениту фразу: "Кролики — это не только ценный мех", яка стала характерною ознакою їхнього коллективу. Дует став популярним на початку 2000-х, коли на українському та російському телебаченні виходили такі програми, як "Аншлаг" та "Криве дзеркало". До речі, зазначимо, що звання народного артиста Данилець отримав ще у 1998 році.

Володимир Моїсеєнко і Володимир Данилець в молодості

Що комік каже про війну в Україні?

Данилець, як і його колега по дуету Моісеєнко, зайняли мовчазну позицію у війні і ніде відкрито не засуджували вторгнення Путіна в Україну в 2022 році. А задовго до цього — у 2014 році — "Кролики" їздили з виступами до окупованого Росією Криму, за що потрапили до бази "Миротворця".

Володимир Моїсеєнко і Володимир Данилець

Також Данилець і Моісеєнко в спільних інтерв’ю повторювали російські пропагандистські наративи про "громадянську війну на Донбасі" та "братні народи". Крім того, вони критикували президента України Володимира Зеленського і скаржилися на "цькування", після якого у 2015 році припинили виступати в Україні. До речі, зазвичай свої заяви Данилець та Моісеєнко робили у спільних інтерв'ю на російських чи проросійських ресурсах.

Де зараз Данилець?

У 2015 році відбувся останній концерт "Кроликів" в Україні, після чого вони зосередили свою творчість на російському глядачеві. Данилець та Моісеєнко активно виступали в Росії, брали участь у російських телепроектах і шоу. У 2023 році дует мав гастролювати у США та Канаді, але їхні концерти скасували через протести української діаспори.

Наразі немає точної інформації про місцезнаходження артистів, але можна припустити, що вони осіли у Москві і продовжують там заробляти своїми виступами. Хоча ще 2020 року обидва стверджували, що живуть у Києві та мають українські паспорти.

Володимир Данилець в інтерв’ю "Луна з Бондаренком"

