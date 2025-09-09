Родился в Украине, но выбрал Россию: куда пропал Владимир Данилец из дуэта "Кролики" и что говорит о войне

Комик родом из Украины, но построил карьеру в России и стал рупором российской пропаганды

Владимир Данилец — комик украинского происхождения, который много лет работает в дуэте "Кролики" вместе с Владимиром Моисеенко. Он и его коллега, с 2015 года не выступают в Украине и даже ездили в оккупированный Крым, таким образом легализировав его аннексию Кремлем. В этот день, 9 сентября артист отмечает день рождения — ему исполнилось 65 лет.

"Телеграф" расскажет, где сейчас Владимир Данилец, который имеет звание народного артиста Украины, и что говорит о войне.

Владимир Данилец — что о нем известно?

Комик Владимир Данилец родился 9 сентября 1960 года в селе Дмитровка Черниговской области. После школы окончил Киевское эстрадно-цирковое училище, где познакомился с Владимиром Моисеенко. В 1987 году они основали юмористический дуэт "Кролики".

Дуэт "Кролики" в начале карьеры

Многие зрители еще из 90-х помнят их знаменитую фразу: "Кролики — это не только ценный мех", которая стала отличительной чертой их коллектива. Дуэт стал популярным в начале 2000-х, когда на украинском и российском телевидении выходили такие программы, как "Аншлаг" и "Кривое зеркало". К слову, отметим, что звание народного артиста Данилец получил еще в 1998 году.

Владимир Моисеенко и Владимир Данилец в молодости

Что комик говорит о войне в Украине?

Данилец, как и его коллега по дуэту Моисеенко, заняли молчаливую позицию в войне и нигде открыто не осуждали вторжение Путина в Украину в 2022 году. А задолго до этого — в 2014 году — "Кролики" ездили с выступлениями в оккупированный Россией Крым, за что попали в базу "Миротворца".

Владимир Моисеенко и Владимир Данилец

Также Данилец и Моисеенко в совместных интервью повторяли российские пропагандисткие нарративы о "гражданской войне на Донбассе" и "братских народах". Кроме того, они критиковали президента Украины Владимира Зеленского и жаловались на "травлю", после которой в 2015 году прекратили выступать в Украине. К слову, обычно свои заявления Данилец и Моисеенко делали в совместных интервью на российских или пророссийских ресурсах.

Где сейчас Данилец?

В 2015 году состоялся последний концерт "Кроликов" в Украине, после этого они сосредоточили свое творчество на российского зрителя. Данилец и Моисеенко активно выступали в России, участвовали в российских телепроектах и шоу. В 2023 году дуэт должен был гастролировать в США и Канаде, но их концерты отменили из-за протестов украинской диаспоры.

Сейчас нет точной информации о местонахождении артистов, но можно предположить, что они осели в Москве и продолжают там зарабатывать своими выступлениями. Хотя еще в 2020 году оба утвержали, что живут в Киеве и имеют украинские паспорта.

Владимир Данилец в интервью "Эхо с Бондаренко"

