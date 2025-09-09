Все більше схожий на покійного батька: Тіна Кароль показала, як виріс її єдиний син (фото)

Співачка поділилася у соцмережі новою фотосесією з Веніаміном

Тіна Кароль, яка у 2013 році втратила чоловіка Євгена Огіра, сама виховує сина Веніаміна. Артистка так і не одружилася вдруге і не була навіть помічена в романах з чоловіками. Вона зосередилася на творчості, а сина відправила вчитися за кордон, подалі від впливу своєї публічності.

Тепер у своєму Instagram Кароль поділилася свіжою фотосесією із Веніаміном, якому вже 16 років. Хлопець помітно підріс та змужнів за останні роки. А ще став більше схожим на свого батька, який помер від раку шлунка, коли хлопчикові ще й не було 5 років.

Тіна Кароль показала, як змінився Веніамін. Фото: https://www.instagram.com/tina_karol/

Тіна Кароль та її покійний чоловік Євген Огір

У новій фотосесії Тіна Кароль позувала з Веніаміном у своєму будинку під Києвом, який вони з чоловіком почали зводити після весілля. На кадрах співачка постала у романтичних образах, які наголосили на її ідеальній фігурі. Вона багато обіймала сина і мило посміхалася до камери.

Тіна Кароль та її син Веніамін. Фото: https://www.instagram.com/tina_karol/

Ти моє натхнення. Тіна Кароль

Зазначимо, що син співачки та її покійного чоловіка живе та навчається у Лондоні. Згідно з інформацією в мережі, Веніамін відвідує елітну школу Repton Preparatory School. Також відомо, що хлопець проживає в українській родині у Лондоні, щоб зберегти зв’язок із українськими традиціями. Ймовірно, зараз він приїхав до мами до Києва погостювати.

Тіна Кароль влаштувала фотосесію із сином у себе вдома. Фото: https://www.instagram.com/tina_karol/

Нині Веніаміну вже 16 років. Фото: https://www.instagram.com/tina_karol/

Син Тіни Кароль стає все більше схожим на батька. Фото: https://www.instagram.com/tina_karol/

Зазначимо, що у коментарях користувачі підмітили, як виріс Веніамін і як він схожий на батька:

Коментарі під фото Кароль і її сина

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає могила чоловіка Тіни Кароль, який помер у 32 роки. Це незвичайний пам’ятник із білого мармуру.