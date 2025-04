Крутил роман с Эрикой и у него было тысячи фанаток: где сейчас и что говорит о войне победитель "Фабрики звезд" Стас Шуринс

Певец мог построить блестящую карьеру в Украине, но выехал

Стас Шуринс — латвийский певец, ставший в 2009 году звездой после триумфа на "Фабрике звезд-3". Он поразил публику голосом, милой улыбкой и искренностью. Однако со временем артист внезапно исчез из публичного пространства. Поговаривали, что он испугался Революции достоинства в 2014-м, поэтому уехал из Украины, как и Борис Апрель, который сейчас Фамелу.

Певец также победил в проекте "Танцы со звездами" в 2011 году и был признан одним из самых красивых мужчин Украины по версии журнала "Viva!". "Телеграф" решил выяснить, что известно о Стасе Шуринсе сейчас и где он находится.

Пик популярности артиста в Украине был с 2009 по 2011 годы. После победы на "Фабрике звезд", где он стал фаворитом публики, интересовал СМИ не только как певец, но и как шоумен. Его приглашали на разные шоу, клипы крутились в ротации музыкальных каналов, а от фанаток не было отбоя. К слову, личную жизнь исполнителя интересовало всех не меньше.

Одним из наиболее обсуждаемых аспектов его жизни тогда были его отношения с Эрикой – одной из участниц "Фабрики звезд". Тогда они были как "пара мечты", но редко давали комментарии по поводу "химии", которая возникала между ними на сцене.

Куда исчез Стас Шуринс

В 2014 году Шуринс уехал из Украины. Карьеру певца он приостановил и отправился в Германию, объяснив, что это решение связано с "тяжелой политической ситуацией". Только через 7 лет артист признался, что уехал он из Украины из-за того, что у его жены обнаружили опухоль мозга, поэтому он был вынужден уехать с любимой в немецкую клинику.

Впоследствии стало известно, что Шуринс открыл свою студию звукозаписи в Германии и продолжил музыкальную деятельность. Он принял участие в немецком шоу "Голос країни", а также занимался благотворительностью. Вероятно, именно в Германии он находится сейчас.

Любимую Стаса Шуринса зовут Виолета, она старше певца. Поженились они в 2012 году, однако фотографиями избранницы исполнитель не делился — держит личную жизнь в тайне.

В 2019 году он выпустил песню на украинском языке и клип на нее. Эта композиция была посвящена паралимпийцам. Ее автором стала солистка группы VLASNA Татьяна Власова.

Что говорит о войне в Украине Стас Шуринс

После начала полномасштабного вторжения, 10 марта 2022 года, певец написал пост, в котором призвал фанов не верить российской пропаганде.

"Мозг не в состоянии одеть в слова все, что через него проносится ежесекундно... война...война! Как у кого-то поворачивается язык назвать это "освободительной операцией"?! Что и от кого "освобождают"?! Украину от украинцев?! Кто освободитель?! Кто освободил?!

В апреле 2022 года вышла песня Стаса Шуринса One Of Them. В клипе он показал кадры военных преступлений, совершаемых россиянами на территории нашей страны. Эта композиция была посвящена не только Украине, но вырученные из монетизации средства певец обещал перечислить в помощь украинцам.

Ранее "Телеграф" рассказывал, куда исчез победитель "Фабрики звезд" Алексей Матиас. Мы выяснили, что он говорит о войне.