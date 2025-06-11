Полгода была прикована к постели: где сейчас ведущая "Территории А" Рудницкая и как изменилась

Анжелика активно помогает украинской армии с 2014 года

Анжелика Рудницкая в конце 90-х годов была одной из самых популярных телеведущих в Украине, но в отличие от своей коллеги Славы Фроловой, не пропадает из медийного пространства, а продолжает активно развивать карьеру. Ведущей пришлось пережить немало испытаний, которые сделали ее сильнее и помогли открыть в ней новые талант.

"Телеграф" решил выяснить, куда пропала Анжелика Рудницкая и чем занимается. Сегодня, 11 июня, известной телеведущей исполнилось 55 лет.

Анжелика Рудницкая — что о ней известно

Украинская телеведущая Анжелика Рудницкая родилась в 1970 году в Ровно в семье журналистов, поэтому с юности решила пойти по стопам родителей. После школы она стала студенткой Киевского национального университет им. Т. Шевченко и мечтала писать материалы о науке и совсем не хотела связывать жизнь с телевидением.

Анжелика Рудницкая в молодости

Но, как говориться, от судьбы не уйдешь. Будучи студенткой, Анжелика стала работать на "Первом канале" Украинского телевидения в редакции научно-познавательных программ, а в 1994 году вместе с поэтом Александром Бригинцем организовала арт-агентство "Территория А". Спустя год Рудницкая стала вести программу "Мистецький канал Территория А", а затем стала ведущей передачи "Хит-парад Территории А", которая стала культовой и принесла Анжелике большую популярность.

Анжелика Рудницкая была одной из самых популярных ведущих

Помимо телевидения, Анжелика развивалась и в музыкальной сфере, в 1998 году она впервые записала песню "У судьбы своя весна", а в 1999 году еще две песни, получив звание "Заслуженной артистки Украины". Однако начинать карьеру сольной певицы отказалась.

Анжелика Рудницкая занимается музыкальной карьерой

В своем интервью телеведущая рассказала, что максимально вкладывалась в проект "Территория А", поскольку его хит-парад был первым в истории украинского телевидения, и многие артисты жаждали там оказаться. Видео, попадавшие в хит-парад, были отечественного производства, но сами песни звучали на разных языках, а вот украиноязычные клипы проходили без очереди.

Но весной 2004 года, находясь на пике популярности, Анжелику Рудницкую настигла беда. В интервью "ТСН" телеведущая призналась, что ее внезапно парализовало и она полгода была прикована к постели. Врачи не давали утешительных прогнозов и рекомендовали сделать операцию, от которой Анжелика отказалась.

Анжелика Рудницкая пережила тяжелую болезнь

В трудные минуты самую большую поддержку ей оказала мама, которая всегда была рядом. Чтобы отвлечься от боли и тяжелых мыслей Анжелика открыла в себе талант к созданию картин с помощью нитей. Ее полотна, в частности "Незримый корень" и "Пролог" стали очень известны.

Анжелика Рудницкая начала создавать картины

Анжелика постепенно училась заново ходить и принципиально не передвигалась при помощи костылей. Телеведущей удалось стать на ноги и в 2005 году она появилась на сцене, взяв участие в отборе на "Евровидение".

Анжелика Рудницкая полгода была парализована

Но в 2008 году болезнь снова обострилась и Рудницкой пришлось заново учится ходить и восстанавливаться. Как выяснилось позже, не зря Анжелика отказалась от операции, которую ей советовали сделать изначально врачи, иначе она навсегда была бы прикована к инвалидной коляске.

Благодаря упорству и вере в себя Анжелике и во второй раз удалось справиться с болезнью. В 2009 году она начала выпускать книги, преподавать в университете им. Т. Шевченко, а также стала членом Общественного совета при Нацсовете по вопросам телевидения и радиовещания Украины, а в 2012 году возглавила пост президента "Территории А".

Анжелика Рудницкая продолжает развивать карьеру и творчество

Где сейчас Анжелика Рудницкая и как выглядит

Украинская знаменитость продолжает работать над своим детищем "Территория А" и развиваться в других творческих сферах. Анжелика продолжает жить в Украине и с 2014 года активно занимается волонтерской работой, помогая ВСУ.

Как сейчас выглядит Анжелика Рудницкая

У себя на странице в Facebook Рудницкая отметила, что была участницей трех украинских революций: Революция на граните (1990 года), Оранжевой революции (2004 год) и Революции Достоинства (2013 год). Во время Евромайдана Рудницкая провела уникальный новогодний концерт-митинг, а в 2015 году стала инициатором акции "Ангелы памяти".

На своих страницах в социальных сетях Анжелика поддерживает сборы на украинскую армию, а также делится последствиями российских обстрелов. В интервью "Апостроф" телеведущая рассказала, что война с Россией для нее началась в 2014 года и она часто приезжала на фронт, выпускала патриотические песни, чтобы поддержать моральных дух наших солдат.

Анжелика Рудницкая активно помогает ВСУ

От накопившейся злости и негатива Рудницкая старается избавляться с помощью творчества. Некоторые ее художественные полотна даже пережили оккупацию в Херсоне. С 2022 года многие картины она посвятила теме войны.

И даже в свой день рождения Анжелика Рудницкая пригласила всех желающих на благотворительный концерт, а вместе цветов и подарков попросила принести книги для библиотеки (в этот раз для Херсонской области), а также делать донаты на закупку дронов.

Анжелика Рудницкая продолжает жить в Украине

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