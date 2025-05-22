Выступала на Антимайдане, развелась и нашла новую любовь: где сейчас звезда 2000-х Наталья Валевская

В 2015 году певица не захотела даже петь под флагом УПА

Украинская певица Наталья Валевская, в декабре 2023 года обвинившая артистку ANKA в плагиате, имеет в своей биографии неоднозначные моменты. В свое время артистка выступала под флагами "Партии регионов" — и это еще не один неприятный факт.

Сейчас исполнительнице 43 года и не так давно она развелась с мужем. "Телеграф" рассказывает, чем занимается Наталья Валевская, что известно о ее личной жизни и как сейчас выглядит.

Победа в "Шансе"

Родилась Валевская 10 июня 1981 года в Хмельницком. В 1996 году окончила Хмельницкую музыкальную школу по классу вокала, а позднее — Киевский университет культуры и искусств. В 1999 году дебютировала на конкурсе молодых эстрадных исполнителей "Пісня над Бугом" и заняла первое место.

2003 год отличился первым сольным концертом певицы "Не сумуй". В 2005 году одержала победу в телепроекте "Шанс" и стала лауреаткой III премии Международного песенного фестиваля "Славянский базар" в Витебске.

В Британии была удостоена премии UBN AWARD 2004 в номинации "Открытие года". В 2010 году ее сингл "Палала" станет лауреатом премии "Украинская песня года".

Антимайдан и "политическая группировка" УПА

Валевская выступала не только сольно. Она была в общем туре с российским певцом Александром Песковым, вместе с российским артистом Авраамом Руссо Наталья выпустила русскоязычный трек "Цвет любви". В 2011 году звезда записала дуэт с оперным певцом Владимиром Гришко, с которым в 2013 году во время Революции достоинства будет выступать на Антимайдане.

Валевская выступила на Антимайдане в 2013 году. Фото: TABLOID

"Ругают когда даже не ходишь на Антимайдан, любого артиста взять посмотрите — комменты под его видео. Даже Дженнифер Лопес возьмите, ну она на Антимайдане не была, но о ней такое пишут", — говорила Валевская после того, как попала под критику украинцев.

В 2015 году артистка не захотела выступать перед местными жителями Верховины (Ивано-Франковская область) из-за висящего возле сцены красно-черного флага УПА. Наталья попросила убрать его перед началом концерта: "Просто это политический флаг. Я не хочу, чтобы этот концерт под каким политическим лозунгом проходил. Просто хочу, чтобы он был под нашим, под украинским флагом". Но зрители в зале сказали громкое "нет". После чего певица все же вышла на сцену.

Позже в том же году исполнительница не смогла выступить в Трускавце из-за протестов. Тогда активисты собрались под Дворцом культуры и требовали отменить концерт.

Развод и новая любовь

Певица состояла в браке с продюсером Владимиром Пригладем почти 20 лет, однако в 2022 году их союз распался. Детей у пары не был. В одном из интервью артистка откровенно рассказала, что в 2003 году приняла решение прервать беременность — тогда ей было 22 года.

Валевская и Владимир Пригладь

В 2019 году Наталья заявила о готовности стать матерью — она решилась на операцию, но ее деталей не раскрыла. "В какой-то момент я поняла, что больше всего в жизни я хочу стать матерью. Все остальное тоже важно, но выходит на второй план по сравнению с этим. И уже много лет, к сожалению, эта мечта остается только мечтой. Однако я не собираюсь сдаваться и решительно настроена. Поэтому сознательно делаю следующий шаг и ложусь на операцию ради своего здоровья и для здоровья нашего будущего малыша", — сообщила артистка в соцсетях.

В мае 2023 года звезда сообщила, что больше не одинока. 28 января 2025 года Валевская поздравила избранника с 50-летием, но лицо мужчины решила скрыть. "С юбилеем, Любимый. Пусть Господь помогает на каждом жизненном шаге! Мечтай! Планируй! Достигай! И пусть наступит Мир над Украиной", — писала певица. Интересно, что на данный момент эта публикация отсутствует на странице артистки в Инстаграме.

Где сейчас Наталья Валевская

Сегодня певица продолжает выступать в Украине: гастролирует по городам и поет на корпоративах. При этом с 2009 года Валевская курирует собственный благотворительный фонд. Его деятельность направлена ​​на "помощь детям-сиротам и социально незащищенным слоям населения, храмам, тяжелобольным и лицам с инвалидностью, приютам для заброшенных и бездомных животных". Кроме того, идет речь и о помощи ВСУ.

Как сейчас выглядит Наталья Валевская. Фото: instagram.com/valevska_official

Никогда бы не выступила на Антимайдане российский оппозиционер Валерия Новодворская. Ранее мы писали, как Новодворская поддерживала Украину и где она похоронена.