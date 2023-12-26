Наталья Валевская обвинила певицу ANKA в пиратстве: что известно

Валевская обратилась к подписчикам с вопросом о творчестве певицы ANKA

Артистка Наталья Валевская заподозрила в плагиате участницу Нацотбора на "Евровидение-2024" ANKA. Недавно ANKA со своей песней "Палала" вызвала восторг у многих украинцев.

На странице в Instagram Валевская разместила припев своей песни "Палала", проведя параллель к произведению исполнительницы ANKA. Знаменитость обратилась к подписчикам с вопросом, заметив, что ANKA тоже поет "Палала, палала, палала".

"Это плагиат или нет? Случайный или осознанный ход", — поинтересовалась Валевская.

Подписчики отреагировали по-разному на упреки Валевской. Одни люди утверждают, что здесь плагиата нет, а другие придерживаются мнения, что творчество Валевской вдохновило юную исполнительницу ANKA.

Наталья Валевская "Палала"

ANKA "Палала"

Напомним, что Наталья Валевская поет: "Палала, палала, палала у моєму небі зірка! Падала, падала, падала, та й казали люди "Гірко!".

Ранее Телеграф писал, что исполнитель Melovin рассказывал, почему решил идти на Нацотбор. Он решил напомнить себе, что был или есть для кого-то вдохновением в трудные времена.