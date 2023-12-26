Наталія Валевська звинуватила співачку ANKA в піратстві: що відомо

Валевська звернулася до підписників із запитанням щодо творчості співачки ANKA

Артистка Наталія Валевська запідозрила в плагіаті учасницю Нацвідбору на "Євробачення-2024" ANKA. Нещодавно ANKA зі своєю піснею "Палала" викликала захват у багатьох українців.

На сторінці в Instagram Валевська розмістила приспів своєї пісні "Палала", провівши паралель до твору виконавиці ANKA. Знаменитість звернулася до підписників із запитанням, зауваживши, що ANKA теж співає "Палала, палала, палала".

"Це плагіат чи ні? Випадковий або усвідомлений хід", — поцікавилася Валевська.

Підписники відреагували по-різному на закиди Валевської. Одні люди стверджують, що тут плагіату немає, а інші дотримуються думки, що творчість Валевської надихнула юну виконавицю ANKA.

Наталія Валевська "Палала"

ANKA "Палала"

Нагадаємо, що Наталія Валевська співає: "Палала, палала, палала у моєму небі зірка! Падала, падала, падала та й казали люди "Гірко!".

Раніше "Телеграф" писав, що виконавець Melovin розповідав, чому вирішив йти на Нацвідбір. Він вирішив нагадати собі, що був чи є для когось натхненням у важкі часи.