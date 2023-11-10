Навіщо Melovin Євробачення? Артист чесно розповів, чому вирішив йти на Нацвідбір

Виконавець відкрив правду шанувальникам

Цими днями Суспільний мовник оголосив лонг-лист учасників Національного відбору на "Євробачення-2024". У списку є ім’я українського співака Melovin (Костя Бочаров), який уже представляв Україну на конкурсі у 2018 році і посів 17-е місце.

У своєму Instagram Melovin вирішив пояснити шанувальникам своє рішення брати участь у Нацвідборі та знову спробувати представляти Україну на Євробаченні у Швеції. За словами артиста, він вирішив нагадати собі, що він був чи є для когось натхненням та світлом у ці важкі часи. І саме цей факт надає сили йому самому.

"І лише тоді, коли я це нагадую собі, у мене знову з’являються сили. Вони беруться навіть тоді, коли думав, що їх немає. Тому так. Ми разом йдемо на Національний відбір Євробачення", — підсумував Melovin.

Зазначимо, що в опублікованому лонг-листі Нацвідбору є ще кілька відомих широкому загалу імен, серед яких alyona alyona і Jerry Heil. Виконавці під час війни потоваришували, випустили кілька спільних треків та багато гастролювали на підтримку України. А тепер, мабуть, вирішили об’єднатися та спробувати свої сили на Нацвідборі.

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