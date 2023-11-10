Рус

Навіщо Melovin Євробачення? Артист чесно розповів, чому вирішив йти на Нацвідбір

Автор
Галина Струс Галина Струс
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Melovin розкрив причину, чому вирішив йти на Нацвідбір Новина оновлена 10 листопада 2023, 12:53
Melovin розкрив причину, чому вирішив йти на Нацвідбір. Фото Колаж "Телеграфу"

Виконавець відкрив правду шанувальникам

Цими днями Суспільний мовник оголосив лонг-лист учасників Національного відбору на "Євробачення-2024". У списку є ім’я українського співака Melovin (Костя Бочаров), який уже представляв Україну на конкурсі у 2018 році і посів 17-е місце.

У своєму Instagram Melovin вирішив пояснити шанувальникам своє рішення брати участь у Нацвідборі та знову спробувати представляти Україну на Євробаченні у Швеції. За словами артиста, він вирішив нагадати собі, що він був чи є для когось натхненням та світлом у ці важкі часи. І саме цей факт надає сили йому самому.

"І лише тоді, коли я це нагадую собі, у мене знову з’являються сили. Вони беруться навіть тоді, коли думав, що їх немає. Тому так. Ми разом йдемо на Національний відбір Євробачення", — підсумував Melovin.

Зазначимо, що в опублікованому лонг-листі Нацвідбору є ще кілька відомих широкому загалу імен, серед яких alyona alyona і Jerry Heil. Виконавці під час війни потоваришували, випустили кілька спільних треків та багато гастролювали на підтримку України. А тепер, мабуть, вирішили об’єднатися та спробувати свої сили на Нацвідборі.

Раніше "Телеграф" розповідав, хто представить Україну на Дитячому Євробаченні 2023 року. Названо ім’я переможця.

Теги:
#Нацвідбір #MELOVIN #Євробачення-2024