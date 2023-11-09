Melovin, alyona alyona, Jerry Heil та інші: названо імена учасників Нацвідбору на Євробачення 2024 (відео)
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У списку багато нових облич
Весною 2024 року у шведському місті Мальме пройде 68-й пісенний конкурс Євробачення-2024. В Україні вже розпочався попередній відбір учасників на пісенний конкурс.
Як повідомили в офіційному телеграм-каналі Нацвідбору, вже названо 20 виконавців, які пройшли попередній відбір.
Наступний етап Національного відбору – прослуховування. За його результатами оберуть не більше, ніж 10 фіналістів відбору.
Поки що у лонг-листі такі учасники:
- alyona alyona & Jerry Heil
- ANKA
- Carpetman
- Drevo
- INGRET
- Julia Belei
- KARYOTYPE
- KRYLATA
- MÉLOVIN
- NAHABA
- NAZVA
- PARFENIUK
- SHÉPA
- SKYLERR
- STASYA
- SWOIIA
- TESLENKO
- YAGODY
- YAKTAK
- Ziferblat
Як зазначили організатори, серед учасників лонг-листа, які не потраплять до основного списку, проведуть онлайн-голосування. В результаті якого учасник, який набере найбільше голосів, також потрапить до фіналу.
Зазначимо, що серед кандидатів на представлення України в Мальме є Melovin, який вже був на Євробаченні від України у 2018 році. А учасниця Jerry Heil вже кілька разів брала участь у Нацвідборі. Так, минулого року співачка посіла третє місце. А в цьому Нацвідборі, мабуть, вирішила об’єднати сили та заспівати дуетом із alyona alyona.
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