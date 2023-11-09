Melovin, alyona alyona, Jerry Heil та інші: названо імена учасників Нацвідбору на Євробачення 2024 (відео)

У списку багато нових облич

Весною 2024 року у шведському місті Мальме пройде 68-й пісенний конкурс Євробачення-2024. В Україні вже розпочався попередній відбір учасників на пісенний конкурс.

Як повідомили в офіційному телеграм-каналі Нацвідбору, вже названо 20 виконавців, які пройшли попередній відбір.

Наступний етап Національного відбору – прослуховування. За його результатами оберуть не більше, ніж 10 фіналістів відбору.

Поки що у лонг-листі такі учасники:

alyona alyona & Jerry Heil ANKA Carpetman Drevo INGRET Julia Belei KARYOTYPE KRYLATA MÉLOVIN NAHABA NAZVA PARFENIUK SHÉPA SKYLERR STASYA SWOIIA TESLENKO YAGODY YAKTAK Ziferblat

Як зазначили організатори, серед учасників лонг-листа, які не потраплять до основного списку, проведуть онлайн-голосування. В результаті якого учасник, який набере найбільше голосів, також потрапить до фіналу.

Зазначимо, що серед кандидатів на представлення України в Мальме є Melovin, який вже був на Євробаченні від України у 2018 році. А учасниця Jerry Heil вже кілька разів брала участь у Нацвідборі. Так, минулого року співачка посіла третє місце. А в цьому Нацвідборі, мабуть, вирішила об’єднати сили та заспівати дуетом із alyona alyona.

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