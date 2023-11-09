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Melovin, alyona alyona, Jerry Heil та інші: названо імена учасників Нацвідбору на Євробачення 2024 (відео)

Автор
Галина Струс Галина Струс
Дата публікації
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Хтось робить уже не першу спробу підкорити Нацвідбір Новина оновлена 09 листопада 2023, 11:25
Хтось робить уже не першу спробу підкорити Нацвідбір. Фото Колаж "Телеграфу"

У списку багато нових облич

Весною 2024 року у шведському місті Мальме пройде 68-й пісенний конкурс Євробачення-2024. В Україні вже розпочався попередній відбір учасників на пісенний конкурс.

Як повідомили в офіційному телеграм-каналі Нацвідбору, вже названо 20 виконавців, які пройшли попередній відбір.

Наступний етап Національного відбору – прослуховування. За його результатами оберуть не більше, ніж 10 фіналістів відбору.

Поки що у лонг-листі такі учасники:

  1. alyona alyona & Jerry Heil
  2. ANKA
  3. Carpetman
  4. Drevo
  5. INGRET
  6. Julia Belei
  7. KARYOTYPE
  8. KRYLATA
  9. MÉLOVIN
  10. NAHABA
  11. NAZVA
  12. PARFENIUK
  13. SHÉPA
  14. SKYLERR
  15. STASYA
  16. SWOIIA
  17. TESLENKO
  18. YAGODY
  19. YAKTAK
  20. Ziferblat

Як зазначили організатори, серед учасників лонг-листа, які не потраплять до основного списку, проведуть онлайн-голосування. В результаті якого учасник, який набере найбільше голосів, також потрапить до фіналу.

Зазначимо, що серед кандидатів на представлення України в Мальме є Melovin, який вже був на Євробаченні від України у 2018 році. А учасниця Jerry Heil вже кілька разів брала участь у Нацвідборі. Так, минулого року співачка посіла третє місце. А в цьому Нацвідборі, мабуть, вирішила об’єднати сили та заспівати дуетом із alyona alyona.

Раніше "Телеграф" розповідав, хто представить Україну на Дитячому Євробаченні 2023 року. Названо ім’я переможця.

Теги:
#нацвідбір на євробачення #Євробачення-2024